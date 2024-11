Anielle Franco detalha avanços na igualdade racial e no fortalecimento da cultura quilombola

A ministra Anielle Franco (Igualdade Racial) é a convidada do “Bom Dia, Ministra” desta quarta-feira, 6 de novembro. O programa, coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva.

Na conversa com radialistas de várias regiões do país, Anielle abordará o reconhecimento dos afrodescendentes na conservação do planeta, tema defendido durante a COP 16, realizada em Cali, na Colômbia, na última semana. Um dos pontos abordados pela pasta durante a Conferência das Partes foi não apenas o reconhecimento da contribuição dos povos afrodescendentes, mas o financiamento justo e equitativo dos recursos, já que comunidades de povos tradicionais têm uma relação próxima com a natureza e o usam de maneira sustentável, sendo exemplo para o restante das sociedades.

TITULAÇÃO QUILOMBOLA — Outro tema a ser abordado pela ministra será o avanço na titulação de territórios quilombolas. Até o momento, foram 32 títulos em 15 territórios. O processo de titulação da terra das comunidades quilombolas é também de reconhecimento e proteção da memória das comunidades, está relacionado à identidade das pessoas e grupos, e por isso é tão relevante, como direito à terra e como valorização da cultura e do povo quilombola.

COMBATE À POBREZA — A ampliação de direitos de mulheres negras no país, com implementação de políticas de combate à fome e à pobreza, também será pauta. Foram investidos mais de R$ 330 milhões em letramento racial e formação antirracista para gestores públicos; produção de estudos e pesquisas sobre políticas públicas e segurança alimentar e nutricional, com recorte étnico, racial e de gênero; aprimoramento e ampliação do cadastramento de Grupos Populacionais Tradicionais e Específicos mais vulneráveis no Cadastro Único e fomento a projetos e iniciativas como cozinhas solidárias.

INTERCÂMBIO BRASIL ÁFRICA — A ministra vai comentar ainda sobre o programa “Caminhos Amefricanos”, iniciativa que visa promover intercâmbios para o fortalecimento de uma educação antirracista, a partir da troca de conhecimentos e políticas públicas em países do sul global para docentes e estudantes de licenciatura. O objetivo é estimular e promover o intercâmbio de conhecimento que contribua com o combate e a superação do racismo no Brasil e com a História e Cultura Africana e da Diáspora Africana.

NOVEMBRO NEGRO — Outro tópico na lista de assuntos é a implementação do feriado nacional no dia 20 de novembro, dia da Consciência Negra. As políticas implementadas se desdobram para além do mês de novembro, mas a data marca um momento de resgate e celebração da história do povo negro e da luta por acesso pleno a direitos.