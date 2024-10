Anielle Franco demite secretário ligado a Silvio Almeida

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco (PT), demitiu na segunda-feira (7) o secretário do Sinapir (Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial), o jornalista Yuri Silva, que havia trabalhado com o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida.

Yuri e o ex-chefe da pasta dos Direitos Humanos trabalhavam para o advogado Walfrido Warde, presidente do IREE (Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa), no qual o jornalista foi colunista até assumir a secretaria na pasta da Igualdade Racial, em 2023.

Yuri Silva é jornalista e mestre em políticas públicas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas). Ele esteve à frente dos Sinapir durante um ano e dez meses.

Silvio Almeida foi exonerado da pasta dos Direitos Humanos após denúncias de importunação sexual em setembro.

A reunião para demitir Yuri Silva foi feita de forma remota, já que o então secretário estava fora de Brasília. A exoneração foi publicada na segunda-feira (7) e assinada pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

Procurado, o Ministério da Igualdade Racial disse que a demissão é fruto de estruturação da segunda metade da gestão.

“O novo nome será anunciado ainda esta semana e virá com a missão de fortalecer o Sinapir. A diretora de Monitoramento e Avaliação da secretaria, Tatiana Dias, assumirá interinamente até o anúncio”, disse a pasta, em nota.

Segundo relatos feitos à Folha de S.Paulo, a ministra Anielle já teria se reunido com nomes cotados para assumir a vaga de Silva há cerca de uma semana.

Em sua conta de Instagram, o ex-secretário informou a respeito de sua saída e agradeceu aos colegas e à ministra pelo período na pasta.

“Saio dessa tarefa política de cabeça erguida. Hoje passei nos dois prédios do MIR para me despedir pessoalmente de cada pessoa que acreditou em mim, na minha liderança política, na minha capacidade de articulação, na minha verdade, no sonho e no brilho que meus olhos trazem quando falo de movimento negro e das PIR!!!”

Silva tinha vínculo próximo a Walfrido Warde e foi colega de trabalho de Silvio Almeida no IREE.

O presidente Lula (PT) nomeou a então deputada estadual de Minas Gerais Macaé Evaristo (PT) no dia 9 de setembro para chefiar a pasta dos Direitos Humanos após a exoneração de Silvio Almeida. Na ocasião, Yuri manifestou apoio à nova gestora nas redes sociais.