Anhanguera oferece recursos gratuitos para preparar estudantes para o Enem

Com o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) marcado para os dias 3 e 11 de novembro e mais de 5 milhões de inscritos, muitos estudantes intensificam sua busca por maneiras mais eficientes de se preparar. Para apoiar essa jornada, a Faculdade Anhanguera, oferece uma série de ferramentas gratuitas que prometem transformar a forma de estudo e auxiliar o ingresso na vida profissional.

O Enem se consolidou como uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil. Segundo dados do Censo do Ensino Superior 2023, o número de participantes do exame cresceu consideravelmente desde sua criação em 1998, destacando sua relevância no acesso às faculdades. No último ano, 2,7 milhões de pessoas participaram do exame, representando um aumento de 13,1% em relação a 2022 e de 14,2% em relação a 2021.

Para ajudar os jovens nessa etapa, a Anhanguera disponibiliza um kit de ferramentas que combina inovação e praticidade. Entre os recursos, destaca-se uma plataforma de Inteligência Artificial (IA) com sete aulas exclusivas em formato de videocast. A ferramenta ensina os estudantes a usarem a tecnologia como aliada nos estudos do Enem, automatizando e otimizando tarefas, permitindo uma personalização do plano de estudos, aumentando as chances de sucesso nas provas.

Além da preparação acadêmica, a escolha da carreira é uma preocupação comum entre os jovens nessa fase. Para apoiar nessa decisão, a Anhanguera, oferece um teste vocacional com mais de 30 perguntas, que resulta em um relatório detalhado que alinha as profissões mais adequadas ao perfil do estudante, facilitando a escolha de um caminho profissional.

Outra novidade é o ‘Desafio Enem 2024‘, um concurso cultural gratuito promovido pela Anhanguera, que desafia os participantes a refletirem sobre como a educação pode ser a maior transformação em suas vidas. Ao participar, os estudantes concorrem a 5.000 prêmios, como iPhones, notebooks e pacotes de internet, além de garantir uma preparação leve e divertida para o exame.

Os critérios de avaliação para premiação serão criatividade, originalidade e adequação ao tema proposto. Os 10 primeiros colocados ganharão um iPhone 16, enquanto os classificados do 11º ao 20º lugar receberão notebooks, ideais para auxiliar nos estudos. Os estudantes entre a 21ª e a 70ª posição serão contemplados com bolsas de estudos integrais* em diversos cursos, exceto Medicina, Medicina Veterinária e Odontologia. Para quem ficar entre o 71º e o 200º lugar, as bolsas de 50% garantirão um incentivo valioso na formação acadêmica, e os 5000 melhores participantes também receberão pacotes de dados de 500MB de internet. Os vencedores serão divulgados em 17 de fevereiro de 2025, no site oficial e notificados via e-mail ou telefone cadastrados na inscrição.

Diante dos desafios de entrada no mercado de trabalho, a Anhanguera e a Escola Hunter, sua iniciativa especializada em capacitação de vendas e soft skills, também oferecerão bolsas integrais para cursos de capacitação em áreas estratégicas, como comunicação, liderança, gestão de equipes, vendas e inteligência emocional. Com dois módulos, esses cursos oferecem uma formação prática e certificada, ampliando as oportunidades de empregabilidade dos jovens por meio de vagas e banco de talentos disponíveis.

Como ter acesso as plataformas?

Estudantes interessados em aproveitar essas oportunidades podem se inscrever de maneira simples e rápida. Para acessar o curso de IA e a capacitação da Escola Hunter, basta se cadastrar nesta plataforma. Já o teste vocacional está disponível neste link.

Para participar do Desafio Enem 2024 e concorrer a prêmios como Iphones, Notebook, pacotes de internet e bolsas de estudo, os estudantes precisam acessar a plataforma online. A ação terá início em 28 de outubro e término em 07 de fevereiro de 2025.