Angola Cables entra no Top das 25 melhores redes de internet do mundo

A Angola Cables foi classificada como a 24ª maior operadora global de interconexões de internet de acordo com o último ranking Internet Service Provider (ISP’s) promovido pelo CAIDA – Center for Applied Internet Data Analysis, que classifica as melhores operadoras de telecomunicações mundiais. A multinacional provedora de serviços de rede e soluções digitais é a primeira e a única empresa 100% africana a participar no ranking, conduzindo diversas operações no Brasil, onde atua com a marca TelCables Brasil.



Essa conquista é o resultado de diversos investimentos e aprimoramentos que estão sendo realizados pela empresa aos longos de anos. Este reconhecimento aponta a Angola Cables como estratégica nas suas ligações a outros países na África, onde já possui mais de 70% do tráfego de internet do continente na sua rede. Além de refletir o alcance e a eficiência da rede global da empresa analisados a partir dos BGP paths.

A classificação do CAIDA confirma a Angola Cables como a principal operadora africana de trânsito, que mais propaga outros ASN na internet, direta ou indiretamente. Essa conquista é resultado de uma política de peering sólida, estratégias avançadas de roteamento BGP e uma rede IP altamente conectada, que melhora significativamente a latência e a conectividade, oferecendo aos clientes melhor performance, maior visibilidade de seus prefixos/ASN na internet e alta disponibilidade no roteamento global.

Com uma rede robusta, por onde já trafega mais de 18,488 Tbps, a infraestrutura da Angola Cables processa mais de 1% do tráfego mundial da Internet. Boa parte disso é resultado da localização estratégica dos cabos que conectam o Atlântico (Brasil-EUA-Europa). Esses dados demonstram a capacidade e a eficácia dessa rede global de fornecer conteúdo global localmente, com eficiência, baixa latência, resiliência e alta segurança.

Este feito também coloca Angola Cables como um crescente hub de conectividade estratégico para a economia de dados mundial, interligando continentes como África, Europa, Américas e Ásia. O cabo submarino SACS, por exemplo, que liga diretamente Angola ao Brasil, já desempenha um papel crucial ao permitir que grandes empresas de internet, como Amazon, Google e Facebook, conectam a África às Américas do Sul e do Norte.

Além disso, a empresa firmou recentemente um acordo comercial com a EllaLink, multinacional de telecomunicações, para ampliar a sua oferta de transmissão de dados, com uma rota direta Brasil-Europa. Com isso, houve uma redução de até 60% da latência para serviços de conectividade, Remote Peering e IP Trânsito do Brasil para os centros de conteúdos, financeiros, gaming, redes Tier 1 e mercados globais como a Europa.

No Brasil, a empresa opera por meio do AngoNap de Fortaleza, um Data Center Tier III, inaugurado em 2019, que integra o complexo de cabos submarinos de fibra óptica SACS e o Monet. Além disso, a Angola Cables é responsável por cerca de 30% do volume total de informações que passam pelo Ponto de Troca de Tráfego (IX-CE) do Ceará.

Em 2025, está prevista a construção do novo Data Center, o AngoNap2, que ocupará uma área de 960m² na Praia do Futuro, em Fortaleza (CE).

O ranking Internet Service Provider (ISP´s) Worldwide é um dos mais relevantes parâmetros sobre a dimensão e o nível de interconectividade no encaminhamento do tráfego de Internet em todo o mundo, medido por entidades independentes Norte Americanas que administra a origem do tráfego dos clientes, mapeia, monitora e mede a percentagem de sistemas autónomos dos provedores de Internet.



Soluções para mercado

Outro ponto que contribui para a melhora de posição no ranking global é a implementação de diversos serviços digitais, que contribuem para baixa latência, IP trânsito e segurança dos usuários. Entre os serviços impactados por esta melhoria na conectividade global estão o IP Transito, IP Gamer, IP Exchange, IP Cache e DIA, que agora oferecem ainda mais performance e confiabilidade aos seus clientes.