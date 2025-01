André Vasco é o novo apresentador do Quem Sabe, Ganha!, co-produção entre Univesp e TV Cultura. A segunda temporada do game show semanal de perguntas e respostas estreia na Univesp TV em 3 de fevereiro, às 20h, e, na TV Cultura, em 9 de março, às 15h30.

No programa, gravado no Teatro Franco Zampari, os competidores devem responder sobre oito disciplinas do conhecimento: Português e Literatura, Matemática, História, Geografia, Ciências Cultura, Meio Ambiente e Tecnologia.

Em cenário de arena tecnológica, as equipes são formadas por alunos da Univesp e cada time representa um polo da universidade. São dois times participantes por episódio, com três jogadores cada, além de uma plateia presencial para torcer para as equipes, que se enfrentam ao longo de três blocos durante uma hora de edição.

Formato

Os competidores arremessam uma bola no paredão virtual que exibe uma tecnológica “cachoeira digital” com ícones coloridos que remetem às disciplinas e que ficam se movimentando ininterruptamente. Ao acertar um dos ícones, uma pergunta sobre a disciplina aparece no paredão virtual e o time terá que escolher a resposta certa entre quatro alternativas sugeridas. Cada acerto valerá pontos e a vencedora será a equipe que acumular a maior quantidade de pontos no final.

A novidade para a temporada é que, agora, as equipes contam com “cartas de ajuda”, que podem auxiliar na hora da resposta, além de “cartas de ataque”, que podem ser usadas para prejudicar o time adversário em momentos estratégicos. O programa tem também dinâmicas físicas entre os participantes, como a montagem de um quebra-cabeça para decidir quem começa jogando, a “Cachoeira Univesp”, com ícones especiais, e o arremesso na “Cachoeira Maluca”, que segue uma trajetória imprevisível.