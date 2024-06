Anne Lottermann estreia game show na TV Cultura

Após deixar a Band em agosto do ano passado, Anne Lotterman estreia na TV Cultura na próxima quarta-feira (5). A jornalista vai comandar o game show semanal Quem Sabe, Ganha!, que será exibido às 19h30, com uma hora de duração.

Anne esteve no palco do Faustão na Band, com Fausto e João Guilherme Silva, até o programa sair da grade da emissora, em agosto de 2023. Antes de migrar para o entretenimento, a jornalista trabalhou como apresentadora da previsão do tempo no Jornal Nacional (Globo) por 12 anos.

“Este projeto é mais uma oportunidade de ampliar e mostrar a minha versatilidade, que vem marcando a minha carreira”, diz Anne, que embarca em mais um formato do entretenimento na TV.

Agora, a jornalista vai interagir com universitários no Quem Sabe Ganha!. O programa de perguntas e respostas é uma co-produção entre a Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e a TV Cultura. O cenário será de uma arena tecnológica e conta com a participação dos alunos.

O programa vai mostrar quem são os mais de 60 mil jovens que compõem a Univesp. “A educação merece um lugar de destaque e valorização e que bom fazer parte dessa parceria entre a TV Cultura e a Univesp”, completa ela.

Na competição, dois times com três jogadores cada respondem questões de oito disciplinas escolares. O objetivo é acertar ícones coloridos em um paredão virtual, o que gera perguntas sobre a disciplina correspondente. O time deve escolher a resposta certa entre quatro alternativas. Os acertos acumulam pontos e a equipe com mais pontos no final é a vencedora.