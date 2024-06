André Fufuca detalha investimentos no Bolsa Atleta e participação do Brasil nos jogos Olímpicos 2024

O ministro do Esporte, André Fufuca, é o entrevistado do “Bom Dia, Ministro” desta quinta-feira, 27 de junho. O programa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República e é transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a partir das 8h, com a participação de rádios de todas as regiões brasileiras.

Entre temas em destaque, sob a tutela do Ministério do Esporte, estão o fortalecimento do programa Bolsa Atleta, que alcançou novo recorde de contemplados; as vagas garantidas pelo Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris; os Jogos dos BRICS, que serão realizados no país em 2025; e a preparação do Brasil para a Copa Feminina de Futebol FIFA 2027.

Maior programa de patrocínio individual do mundo, em 2024 o Bolsa Atleta já recebeu um investimento de R$ 148,9 milhões. Como reflexo desse aporte, o programa chegou a um novo recorde: são 8.716 atletas beneficiados, o maior número desde sua criação. Desse total, 4.403 são esportistas da região Sudeste; 1.889 da Sul; 1.364 do Nordeste; 668 do Centro-Oeste; e 392 da região Norte.

JOGOS OLÍMPICOS – Outro tema a ser detalhado pelo ministro é a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos. O país já conta com 259 vagas e 237 atletas confirmados. O sonho olímpico já é realidade para 124 atletas do paradesporto nacional, que irão representar o Brasil na Paralimpíada de Paris 2024, entre os dias 28 de agosto a 8 de setembro. Ao todo, foram anunciados 122 atletas com deficiência e dois goleiros.

FUTEBOL FEMININO – André Fufuca irá detalhar, na conversa com radialistas, a preparação do Brasil para sediar a Copa Feminina de Futebol FIFA 2027. Segundo o Ministério do Esporte, a candidatura do Brasil destaca a infraestrutura já existente, a experiência comprovada na realização de grandes eventos esportivos e a capacidade única de o país utilizar o futebol feminino como uma poderosa ferramenta de inclusão social, com ênfase no protagonismo e no apoio do governo brasileiro.

JOGOS DOS BRICS – Ainda será assunto do programa a definição do Brasil como sede dos Jogos dos BRICS, no próximo ano. A competição é organizada anualmente pelos países membros do bloco, com a realização a cargo do país que ocupa a presidência rotativa. Este ano, na Rússia, o Brasil encerrou a sua participação nos Jogos com um total de 50 medalhas, ficando em quinto lugar no quadro geral, e se consolidando como uma das potências esportivas da competição.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministro” é transmitido ao vivo pela EBC. Pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.



PARTICIPE — Comunicadores e jornalistas de rádio de todo o país interessados em participar do “Bom Dia, Ministro” podem encaminhar mensagem para o telefone (61) 99222.1282 (via WhatsApp) informando o nome da rádio, município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.