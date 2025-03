André do Prado é reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Com 88 votos, o deputado André do Prado (PL) foi reeleito, neste sábado (15), presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e segue a frente do maior Parlamento estadual da América Latina no biênio 2025-2026. O parlamentar teve como concorrente ao cargo a deputada Paula da Bancada Feminista (Psol), que recebeu 4 votos.

Com a função de organizar os trabalhos legislativos e administrativos da Casa, a Mesa Diretora da Alesp também contará com o deputado Maurici (PT), eleito 1º secretário, e com o deputado Barros Munhoz, (PSDB), escolhido 2º secretário.

Continuidade

Em seu primeiro discurso, André do Prado destacou os diversos avanços que a Assembleia Legislativa conquistou ao longo dos últimos dois anos, como a modernização da estrutura do Palácio 9 de Julho, sede da Alesp, e o lançamento de uma premiada cartilha comportamental de conscientização sobre práticas corretas no ambiente de trabalho.

O presidente reafirmou também a garantia de que o Parlamento estadual seguirá atuando com transparência, independência e compromisso com os interesses da sociedade paulista. “Nos últimos anos, trabalhamos incansavelmente para que esta Casa exercesse seu papel com protagonismo. Conduzimos votações fundamentais e promovemos debates que impactaram diretamente a vida dos paulistas, fortalecendo o papel do Legislativo no Estado”, pontuou.

Presidente

André do Prado, 55, nasceu em Guararema, na Região Metropolitana de São Paulo e é formado em Análise de Sistemas pela Universidade de Mogi das Cruzes. Começou sua carreira política em 1992, quando aos 23 anos foi eleito vereador de Guararema, cargo em que permaneceu por dois mandatos, até o ano de 2000.

Do Prado foi vice-prefeito de Guararema entre 2000 e 2004, período em que comandou também a Secretaria de Saúde do município. No último ano de seu mandato como vice-prefeito, se candidatou à prefeitura de Guararema e conquistou o cargo em que esteve à frente até o ano de 2008.

André do Prado foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2010 e está no seu quarto mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo após ter sido eleito com 216 mil votos em 2022. O histórico o credenciou a se candidatar e a ser eleito presidente da Alesp no biênio 2023-2025.

1º secretário

Eleito 1º secretário, o deputado Maurici nasceu em Franco da Rocha, onde foi vereador e prefeito. Jornalista com mestrado em Administração, foi secretário de Comunicação e de Governo na prefeitura de Santo André entre os anos de 2001 e 2007.

O currículo de Maurici também inclui a presidência da Ceagesp – Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a vice-presidência da EBC – Empresa Brasil de Comunicação – e a diretoria da TV Brasil. Em 2022, Maurici foi eleito deputado estadual, com 121 mil votos, e está no seu segundo mandato.

2º secretário

Novo 2º secretário, Barros Munhoz está no sétimo mandato como deputado estadual, tendo sido eleito com 86 mil votos em 2022. Ao longo de sua longa trajetória política, foi prefeito de Itapira, além de secretário estadual da Agricultura e Abastecimento no Governo Fleury e ministro da Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária na presidência de Itamar Franco. Em 1994 foi candidato a governador do Estado de São Paulo e obteve 1,5 milhão de votos.

Na Alesp, a história de Barros Munhoz tem como destaque os dois biênios consecutivos em que foi presidente do Parlamento: 2009-2011 e 2011-2013. Nesse período, em duas oportunidades, assumiu interinamente o cargo de governador. Em janeiro deste ano, assumiu a liderança da Federação PSDB/Cidadania na Casa.

Mesa substituta

Durante a sessão, os parlamentares da Alesp elegeram também o deputado Gilmaci Santos (Republicanos) como 1º vice-presidente; o deputado Milton Leite Filho (União) para 2º vice-presidente, o deputado Fábio Faria de Sá (Podemos) como 3º vice-presidente e o deputado Paulo Correa Jr. (PSD) para a 4ª vice-presidência. Os deputados Gil Diniz (PL) e Léo Oliveira (MDB) ocuparão, respectivamente, as 3ª e 4ª secretarias.