Ancelotti reitera compromisso de Vini Jr. com o Real Madrid

No último domingo, a ESPN noticiou que as negociações entre representantes de Vinícius Júnior e clubes da Arábia Saudita continuam em andamento, enquanto o CEO da Saudi Pro League declarou que a transferência do jogador brasileiro para o Oriente Médio é apenas uma “questão de tempo“.

No entanto, Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, descartou qualquer possibilidade de Vinícius deixar o clube espanhol, enfatizando que o atleta está “muito feliz” na capital espanhola. O treinador italiano revelou: “Tenho uma informação direta do jogador, que está muito feliz aqui e, sobretudo, quer fazer história no Real Madrid”.

Além disso, Ancelotti destacou a sintonia entre os membros da equipe, afirmando: “Ele, como todos que trabalham aqui, está na mesma linha: somos felizes aqui e queremos fazer história”. O treinador ainda afirmou que Vinícius é um “jogador indiscutível, sem nenhuma dúvida“.

Com um toque de bom humor, Ancelotti abordou a frequência das perguntas sobre a possível saída de Vinícius. Demonstrando seu estilo irônico, ele evitou polemizar com os jornalistas e ofereceu uma resposta diplomática: “Não… Esses dias, aliás, tenho refletido bastante, porque venho ficando um pouco nervoso nas coletivas. Tenho que ficar mais tranquilo… Então, não me incomoda que vocês perguntem do Vinicius”.

Após cumprir suspensão no último jogo da LALIGA, Vinícius Júnior está programado para retornar aos gramados neste sábado, às 17h (horário de Brasília), em uma partida contra o Valladolid.