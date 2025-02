Anatel investiga alertas de terremoto enviados pelo Google a usuários de Android

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) anunciou, na última sexta-feira, dia 14, a abertura de um processo administrativo para investigar os alertas de terremoto que foram enviados pelo Google a dispositivos Android em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A agência destacou que essa forma de comunicação é distinta da tecnologia Cell Broadcast, que é utilizada pela Defesa Civil por meio da Interface de Divulgação de Alertas Públicos (IDAP).

Em comunicado oficial, a Anatel enfatizou que o sistema de alertas já havia realizado notificações com êxito em mais de 150 ocasiões desde o dia 4 de dezembro do ano anterior. A prioridade da Anatel, neste momento, é assegurar a credibilidade do serviço. Caso sejam encontradas irregularidades durante a investigação em curso, a agência não hesitará em adotar as medidas apropriadas em relação ao Google.

O alerta enviado aos usuários indicava a ocorrência de um tremor no oceano, situado a aproximadamente 55 quilômetros de Ubatuba, litoral paulista. Surpreendentemente, a mensagem alcançou pessoas na cidade de São Paulo, que está localizada cerca de 230 quilômetros do local do suposto evento sísmico. Em resposta à situação, a Defesa Civil do estado declarou que não houve registro de nenhum abalo sísmico, conforme informações obtidas junto ao Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). O órgão esclareceu: “Não há nenhuma ocorrência relacionada com terremoto em atendimento”.

Além disso, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) confirmou que apenas um terremoto foi detectado na América do Sul naquela mesma data. Este tremor teve magnitude 5,2 e ocorreu no oceano próximo à costa do Equador.

A informação incorreta divulgada nos celulares apontava para um terremoto com magnitude de 5,5 na escala Richter. Embora sismos nessa faixa possam não causar danos significativos em edificações bem construídas, eles têm o potencial de provocar danos estruturais sérios em construções que apresentem baixa resistência.