Anatel realiza 2º Concurso de Fotos e Vídeos sobre inclusão digital

Estão abertas, até 20 de fevereiro, as inscrições para o 2º Concurso de Fotos e Vídeos da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), com o tema “Mundo Digital: conectando vidas”. O 1º lugar na categoria fotografia receberá R$ 4 mil, o 2º lugar R$ 2 mil e o 3º lugar R$ 1 mil; na categoria vídeo, o vencedor recebe R$ 5 mil. Cada participante poderá inscrever apenas um trabalho por categoria.

Segundo a superintendente de Relações com Consumidores da agência reguladora, Cristiana Camarate, o concurso pretende “evidenciar essa característica da tecnologia como ferramenta impulsionadora da inclusão, em especial para pessoas em situação de vulnerabilidade ou com deficiência”.

O concurso também tem como objetivo premiar as criações visuais que, alinhadas ao tema proposto, promovam a aproximação da sociedade com as atividades desenvolvidas pela Anatel e a reflexão sobre como as vidas são impactadas por conexões e interações interpessoais no âmbito da tecnologia. É igualmente importante que as obras estimulem o debate sobre o uso de tecnologias da informação e da comunicação (TICs) por grupos diversos, em especial, mulheres, pessoas com 60 anos ou mais e demais grupos cujas trajetórias são atravessadas pela utilização de tecnologias digitais.

Entre 1º e 16 de março, dez fotografias e quatro vídeos com as melhores pontuações técnicas serão submetidos à votação popular nas redes sociais oficiais da Anatel e no site Anatel/Consumidor.

A divulgação do resultado e o evento de premiação será dia 9 de abril, na sede da Anatel em Brasília. Os vencedores que não residam no Distrito Federal terão diárias e passagens custeadas, de acordo com as regras do Edital.

Para participar, é necessário o preenchimento do formulário de inscrição disponível no portal da Agência. O Edital do 2º Concurso de Fotos e Vídeos da Anatel também está disponível no portal.