Anarquia de Vestir celebra corpos livres que se amam

A marca santista Anarquia de Vestir, das sócias Adriana Seixas e Suzaña Azär, chega ao mercado com o propósito de uma moda ética, que respeita todos os corpos e acredita na beleza real de cada um, incentivando a autoestima e a criatividade.

Para o lançamento da primeira coleção de roupas Anarquia de Vestir a marca que se inscreveu e foi aprovada no edital do FWPS Novos Talentos apresenta a coleção Burlesque.

Alguns dos diferenciais da primeira coleção Anarquia de Vestir que será apresentada na passarela do Fashion Weekend Plus Size Novos Talentos são: peças únicas, criadas com tecidos que as sócias tinham em seus acervos, reaproveitamento de tecidos de roupas que não usam mais na criação de novas roupas, bijuterias artesanais feitas por Adriana Seixas e o stylist do desfile praticamente será complementado por acessórios dos acervos das sócias, com bolsas de ancestrais, chapéus, e muito mais.

Para a Anarquia de Vestir não existem regras de moda a serem seguidas. A única regra é exatamente não seguir regras e sim sua autenticidade. Seja quem você é e celebre ser você!

O desfile que acontece no sábado, 13 de julho, às 18 horas, na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, destaca a presença de duas mulheres da Baixada Santista que foram especialmente convidadas pela Anarquia de Vestir: Isa Shipward, 25 anos, é professora de dança e nunca atuou como modelo; e Elaine Ribeiro, empreendedora, modelo e Miss Plus Size, com mais de 22 títulos como Musa Plus Size do Santos Futebol Clube – categoria master; e Miss São Vicente Plus Size, entre outros.

Isa Shipward fará uma performance especial além de abrir o desfile, sendo seu primeiro trabalho como modelo plus size. A bailarina participará de todo o desfile mostrando um pouquinho de Chair Dance ou Dança da Cadeira, que tem sinergia com o tema da coleção Anarquia de Vestir que é o Burlesque.

Equipe de profissionais da Baixada Santista

Para valorizar ainda mais a moda autoral da região da Baixada Santista a Anarquia de Vestir priorizou contratar profissionais da região para trabalhar no projeto, desde o DJ Ice que mixou a trilha sonora do desfile e mora na Praia Grande, até a modelagem a cargo de Danieli Carvalho e a costura de Cris Carvalho, mãe de Danieli.

Memória Afetiva e Reaproveitamento de materiais para uma moda livre e ambientalmente correta

A cofundadora da Anarquia de Vestir, Suzaña Azär tem histórico familiar com tecidos e roupas, e reuniu diversos tecidos antigos que estavam na casa de seus pais já falecidos para serem a matéria-prima da primeira coleção da Anarquia de Vestir. A sócia e designer Adriana Seixas também juntou tecidos de seu acervo e juntas criaram a maioria das peças da coleção com esses tecidos cheios de histórias. São peças únicas, que misturam tecidos, e convidam a cada um a montar seu look sem seguir as ditas regras de moda como: não usar a cor branca se você é plus size; não misturar estampas e padronagens, entre outras.

Em um trabalho conjunto com a modelista Danieli Carvalho que também está prestando consultoria técnica para a Anarquia de Vestir as peças foram pensadas para minimizar resíduos têxteis e aproveitar o máximo dos materiais de forma criativa.

Para algumas peças da coleção foram necessários tecidos como Tule que foram comprados no comércio de São Vicente para valorizar o varejo local.

Boa parte dos acessórios que estarão na passarela também são da Anarquia de Vestir, já que Adriana Seixas é artesã e trabalha com bijuterias há mais de 20 anos.

Sobre o FWPS Novos Talentos

O Fashion Weekend Plus Size foi criado em 2010 por Renata Poskus, uma das pioneiras da moda plus size no país.

A 20ª edição do Fashion Weekend Plus Size chega repaginada com foco em Novos Talentos e será realizada no sábado e domingo, 13 e 14 de julho, na Fábrica de Cultura do Jardim São Luís, na capital paulista.

Modelos e marcas de todo o estado de São Paulo puderam participar dos editais do evento que selecionou as marcas, designers e modelos.

A Anarquia de Vestir é a única da região da Baixada Santista a participar do evento, com seu desfile no sábado, 13 de julho, às 18 horas, abrindo o segundo bloco de desfiles do dia.

Além dos desfiles o Fashion Weekend Plus Size Novos Talentos conta com programação ao longo do dia como oficinas diversas e rodas de conversa.

A entrada é gratuita, mas é necessário fazer inscrição no Sympla, tanto para as atividades como para os desfiles. Mais informações podem ser acessadas no site www.fwps.com.br

Sobre a Anarquia de Vestir

Adriana Seixas e Suzaña Azär se conheceram em 1990, na Faculdade de Comunicação Social, da Universidade Católica de Santos. Suzaña cursava Jornalismo e Adriana estudava Publicidade e Propaganda. A identificação foi imediata, inclusive porque as duas já eram apaixonadas por moda e tinham estilos únicos de se vestir.

Em 2002 as amigas chegaram a montar a Chiquita Banana (um dos apelidos da Adriana é Bananinha) com a proposta de upcycling e de consultoria de moda, mas Suzaña acabou voltando para São Paulo e seu trabalho como assessora de imprensa e Adriana seguiu outros rumos, mas sempre fazendo uma bijuteria aqui outra ali, atendendo pedidos de amigas e clientes. Agora, 8 anos após a volta da Suzaña como moradora de Santos, muitas conversas, planos e ideias, em 2024 as amigas que se chamam de gêmeas decidiram que era o momento de colocar o sonho de uma marca disruptiva como elas. Assim nasceu Anarquia de Vestir que no próprio nome já mostra que a proposta é a da liberdade de corpos e a moda como expressão de cada pessoa.

Siga no Instagram @anarquiadevestir

O desfile da Anarquia de Vestir será no bloco 2 do dia 13/07, às 18 horas. As inscrições gratuitas para assistir aos desfiles do segundo bloco do sábado, 13 de julho, podem ser feitas através do link:

https://www.sympla.com.br/desfiles-fashion-weekend-plus-size—bloco-2—13-de-julho-das-18-s-19h__2471676

Como os desfiles serão realizados no Teatro da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís é necessário respeitar a capacidade máxima do teatro, então é importante fazer inscrição pelo Sympla e chegar com antecedência no evento.

Serviço

Desfile Anarquia de Vestir no FWPS Novos Talentos

Data e horário: Sábado, 13 de julho, às 18 horas

Local: Teatro da Fábrica de Cultura do Jardim São Luís

R. Antônio Ramos Rosa, 651 – Jardim São Luís, São Paulo – SP, 05822-010