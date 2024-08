Ana Maria Braga se oferece para atuar na novela fake ‘Pé de Chinesa’

Sucesso na internet, a novela fake “Pé de Chinesa” tem conquistado também os famosos e quem entrou na brincadeira nesta sexta-feira (30) foi Ana Maria Braga. Ela se ofereceu e, praticamente, forçou uma escalação para o elenco da trama criada pelos internautas com o uso de inteligência artificial.

A apresentadora do Mais Você, da Globo, colocou um figurino que lembra as estampas chinesas e publicou uma foto: “Perguntaram se farei uma participação especial em Pé de Chinesa. Não nego, nem confirmo”, brincou Ana Maria sobre a novela, que tem como protagonistas Jade Picon e Davi Brito, o campeão do BBB 24.

A novela fake atingiu a lista de tópicos mais comentados no X (antigo Twitter) nos últimos dias. Tudo começou com um internauta não identificado, que publicou um anúncio da suposta novela da Globo. Ele criou a sinopse de uma trama e colocou Gloria Perez como autora. Giovanna Antonelli, Fernanda Montenegro, Claudia Raia e Neusa Borges estão no elenco.

Ana Maria Braga recebeu o diagnóstico de Covid-19 na última terça-feira (27), pela quarta vez, e nesta sexta-feira (30) testou negativo. Ela avisou que vai apresentar o programa na próxima segunda-feira.