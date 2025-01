Ana Maria Braga revela ausência no ‘Mais Você’ por virose

A apresentadora Ana Maria Braga, de 75 anos, utilizou suas redes sociais para esclarecer sua ausência no programa Mais Você, da TV Globo, nos dias 13 e 14 de março. Ela revelou estar enfrentando uma virose que provocou um surto na região do litoral paulista no início deste ano.

Em uma mensagem postada em seu Instagram, Ana Maria pediu um dia adicional para se recuperar, informando que seu médico recomendou repouso. “Pessoal, vou precisar de mais um dia para me recuperar. O médico manda repousar e nós obedecemos! Atestamos aqui que a bactéria do litoral subiu a serra. Por favor se cuidem. Nos vemos em breve”, escreveu a apresentadora.

Na semana anterior, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) de São Paulo confirmou a detecção do norovírus na Baixada Santista através do Instituto Adolfo Lutz. Este vírus é conhecido por causar gastroenterites, que se manifestam com sintomas como náusea, vômito, diarreia e dor abdominal.

A transmissão do norovírus ocorre principalmente pela ingestão de água contaminada ou alimentos que tenham sido expostos a fezes infectadas.