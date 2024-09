Amigos revelam as últimas palavras de Tito Jackson

Tito Jackson, irmão de Michael, morreu aos 70 anos durante viagem de carro com dois amigos.

Os amigos estavam na volta de uma viagem de 22h de duração. Tito Jackson, Harvey Maltbia e Ronald Balfour foram do rancho de Jackson em Oklahoma até a Califórnia para buscar os carros vintage do cantor.

Tito teve um ataque cardíaco durante uma parada num shopping no estado do Novo México. “Tínhamos acabado de comer, estávamos rindo e conversando. Estávamos levantando o teto do conversível, porque tinha começado a chover. Foi aí que Tito apareceu na janela do passageiro e disse: meu peito está doendo, você ajuda o Ronnie com a capota?”, relembra Maltbia em entrevista ao DailyMail.

“Ele disse: ‘Estou sentindo algo no peito’. Ele limpou o suor do rosto, tirou a camiseta e era como se alguém tivesse jogado um balde d’água nele”, disse Harvey Maltbia

Eles pediram socorro a policiais que levaram Tito ao hospital. O cantor chegou ao local com consciência, mas logo piorou. “Tinha uns sete médicos trabalhando nele, ficou muito mal. Eu liguei para o irmão dele, Marlon, e foi aí que ele morreu”, diz o amigo.