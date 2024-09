Morre Tito Jackson, irmão de Michael Jackson e ex-Jackson 5

O cantor e compositor Tito Jackson, irmão de Michael Jackson, morreu neste domingo (15), aos 70 anos, segundo comunicado divulgado pela família. A causa não foi informada.

Tito fez parte do Jackson 5 ao lado dos irmãos e também teve carreira solo.

“Estamos chocados, tristes e com o coração partido. Nosso pai era um homem incrível, que se preocupava com todos”, diz o comunicado da família. “Sua falta será tremendamente sentida. Será para sempre a Hora do Tito para nós. Por favor, lembrem-se de fazer o que nosso pai sempre pregou: amar uns aos outros”.

Jackie, Tito e o irmão mais jovem Jermaine foram os primeiros integrantes do grupo. Michael e Marlon entraram mais tarde. Eles ficaram conhecidos como The Jackson 5 em 1965.

Os cinco irmãos cantores foram treinados para trabalhar sobre o palco por seu pai, Joseph Jackson, que impunha uma disciplina férrea. Eles fizeram seu aprendizado em shows de talento locais e festas infantis.

O fundador da Motown, Berry Gordy, os descreveu como “os últimos astros que eu desenvolveria com a mesma intensidade e o mesmo envolvimento emocional que tive com os artistas anteriores da Motown”.

Na semana passada, antes de um show em Munique, Tito e os irmãos Jackie e Marlon visitaram um memorial dedicado a Michael.

“Estamos profundamente gratos por este lugar especial que honra não só a sua memória, mas também o nosso legado. Obrigado por manter seu espírito vivo”, ele escreveu nas redes sociais.