Américo Scucuglia propõe melhorias na mobilidade urbana de São Caetano

O vereador Américo Scucuglia (PRD) protocolou duas indicações que sugerem melhorias na área de mobilidade urbana em São Caetano do Sul. Os pedidos atendem a demandas encaminhadas ao gabinete do parlamentar e exigem atenção do poder público para o bem-estar da população.

Em uma das propostas, o parlamentar solicitou a instalação de uma lombofaixa na Rua São Paulo, 1877, no Bairro Santa Paula. O serviço se faz necessário devido à grande circulação de crianças e adolescentes na área, especialmente durante os horários de entrada e saída da escola.

“A instalação da lombofaixa contribuiria diretamente para a redução da velocidade dos veículos, aumentando a segurança de todos que transitam pelo local. Em especial, as crianças, que utilizam a área de forma constante, seriam beneficiadas. Esta medida ajudaria a prevenir acidentes e garantiria um ambiente mais seguro para a comunidade escolar e os residentes da rua”, explicou Américo Scucuglia na justificativa da indicação.

Além disso, o vereador encaminhou um pedido para a retirada da ciclofaixa nas imediações do ParkShopping São Caetano, visando retornar à configuração anterior. “A ciclofaixa tem gerado um considerável prejuízo ao fluxo de clientes para os estabelecimentos comerciais da região. A restrição do espaço destinado ao estacionamento de veículos tem dificultado o acesso aos comércios, prejudicando o movimento de consumidores e, consequentemente, a viabilidade dos negócios locais”, ponderou.

“A mobilidade urbana é um tema essencial para a qualidade de vida da população, e essas medidas são passos importantes para garantir um trânsito mais seguro e eficiente em São Caetano do Sul. É fundamental que o poder público priorize ações que atendam às demandas da comunidade e promovam o bem-estar coletivo”, finalizou Américo Scucuglia.