Américo Scucuglia propõe implantação de questionário que indica autismo em crianças

O vereador Américo Scucuglia (PRD) protocolou projeto de lei que visa a aplicação do questionário Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) nas unidades de saúde públicas e privadas de São Caetano do Sul. O objetivo da propositura é identificar possíveis sinais de autismo em crianças que têm entre 16 e 30 meses de idade.

“A implantação do questionário apresenta-se como uma alternativa eficiente para o diagnóstico precoce do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ele é apenas um dos passos no processo de avaliação para o autismo. É importante que a criança seja avaliada por profissionais capacitados, como psiquiatras ou psicólogos clínicos”, defendeu o vereador na justificativa do projeto, que será analisado pelas comissões da Casa antes de ir para votação em plenário.

A M-CHAT é uma escala de rastreamento que pode ser utilizada em crianças durante visitas pediátricas com objetivo de identificar traços de autismo. A resposta aos itens da escala leva em conta as observações dos pais com relação ao comportamento da criança e dura apenas alguns minutos para ser preenchida.

O parlamentar ressaltou a importância do tratamento precoce. “A grande vantagem é que, além de ser rápido, também pode ser preenchido pelos pais ou responsáveis, não necessitando de treinamento específico para sua aplicação. Isso é fundamental para os profissionais da saúde que trabalham com a primeira infância. É instrumento para auxiliar em um diagnóstico precoce”, complementa Américo Scucuglia.