Américo Scucuglia indica criação de carteira identificação da pessoa com fibromialgia

O vereador Américo Scucuglia (PRD) protocolou projeto de lei para instituição da Carteira de Identificação da Pessoa com Fibromialgia (CIPF) em São Caetano do Sul. A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso a direitos e benefícios, proporcionando uma qualidade de vida melhor para quem convive com essa condição.

“A carteira vai trazer mais dignidade e respeito, além de facilitar a vida dessas pessoas em situações que exigem maior compreensão e paciência, sensibilizando a população sobre a realidade enfrentada por esses pacientes”, afirma o vereador na justificativa do projeto, que será analisado pelas comissões da Casa antes de ir para votação em plenário.

Para o vereador, a aprovação da lei representa um avanço significativo nas políticas de inclusão e assistência social. “Ao reconhecer oficialmente as dificuldades enfrentadas pelos portadores de fibromialgia, o município dá um exemplo de empatia e responsabilidade social, promovendo um ambiente mais justo e acolhedor para todos”, acrescenta Américo Scucuglia.

De acordo com a propositura, o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia, nos órgãos, autarquias, empresas públicas e privadas localizadas será realizado pela apresentação do CIPF, pelo seu titular, pais ou responsáveis.