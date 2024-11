Americanas oferece até 80% de desconto na Black Friday 

A Black Friday, um dos eventos do varejo mais esperados do ano, acontece nesta sexta-feira (29). Na Americanas, os clientes já conseguem aproveitar centenas de ofertas na campanha “Black Cesta”, com descontos de até 80% no site, app e nas mais de 1.600 lojas físicas da companhia.



São mais de 40 categorias que abrangem desde bomboniere, higiene pessoal e utilidades domésticas até itens de tecnologia e eletroportáteis, além de uma série de serviços para toda a família.



Para acompanhar as promoções, os clientes podem acessar o site e app da marca, e ainda acompanhar diversas lives com ofertas exclusivas no app e Instagram da Americanas nos dias 27 e 28/11 às 15h; e no dia 29/11 às 11h e às 16h.

E para dar suporte ao esperado aumento de vendas em um dos maiores eventos do varejo, a Americanas já contratou mais de cinco mil temporários para os times de operação de lojas e centros de distribuição e vai ampliar o horário de funcionamento de diversas lojas em todo o País até o domingo (01).



Nas lojas físicas, nas categorias de telefonia e tech, tem Smartphone Samsung Galaxy A15 4G 128GB por R$ 899; Smartphone Motorola Moto G04S 4G 128GB por R$749; Smartphone Xiaomi Redmi 13C 128GB por R$ 999; e Tablet Samsung Galaxy Tab A9+ 64GB Wi-Fi por R$1199.



Em bomboniere, guloseimas e alimentos, os destaques são Kit Kat 41,5g na promoção Leve 5 por R$10,99; Bis XTRA 45G no Leve 5 por R$10; Balas Fini Diversos sabores na promoção Leve 3 por R$9,99, Recheados Nestlé 90 a 130g no Leve 6 por R$ 10,99; Biscoito Oreo 90g Leve 4 por R$9,99; Biscoitos Recheados Piraque 76g a 85g no Leve 6 por R$ 9,99; Batata Pringles 104g por R$ 9,99; Amendoim Japonês Dori 70 a 90g no Leve 5 por R$ 9,99; Bebida Lactea Nestlé 260ml a 280 ml Leve 3 por R$ 11,99; Capsula de Café Tres Corações 75g a 110g no Leve 4 por R$ 14,99 cada.

Em cuidados pessoais, os destaques vão para Kit Shampoo Pantene Restauração + Condicionador Restauração por R$ 19,99; Creme para Pentear Elseve Glycolic Gloss L’oréal Paris 250ml por R$ 12,99; KIT SEDA CERAMIDAS SHAMPOO + CONDICIONADOR RETINOL E COLÁGENO por R$14,99; NIVEA Loção Hidratante Milk 400ml por R$16,99; e Sabonete Giovanna Baby Moments Blue 90g no Leve 4 por R$9,99.

Em produtos para casa, a Americanas tem as ofertas Liquid Power L-99 Preto Mondial por R$109,99, Sanduicheira Preta San260 Cadence por R$69,99; Aspirador De Po Stk13 Electrolux por R$179,99; Lava Roupas Líquido Brilhante 3L por R$ 24,99; e Amaciante Concentrado Downy Brisa de Verão 500ml por R$8,99.

Além disso, os clientes também podem aproveitar a promoção no seguro de garantia estendida em itens dos departamentos de eletroportáteis e eletrônicos de cuidado pessoal. Até o dia 01/12, os consumidores poderão contratar dois anos de garantia estendida e pagar por apenas um ano de seguro.



Já no site e app da Americanas, os clientes podem encontrar Aspirador de Pó Robô Automático 3 em 1 por R$299,90; Notebook Samsung Galaxy Book4 por R$ 3.347,07; Ar Condicionado Split 9.000 Btus por R$ 1.970,10; Sofá com Porta Copos Retrátil e Reclinável 2,05m Grafite por R$878,95; Telha pvc Plan Precon Cerâmica 2,42×0,88m por R$ 69,28; Kit 50 Cabides Veludo Slim Antideslizante Ultra Fino por R$67,97; Patinete infantil 3 rodas com led luzes dobrável por R$59,90 e 30% de desconto no seguro de garantia estendida de smartphones até 01/12.

Sorteio todos os dias

Durante o período do evento, a Americanas também terá uma roleta de cupons de até R$ 500 para os clientes que comprarem a partir de R$ 25 nas lojas, site ou app da marca. Para concorrer, o participante deverá se cadastrar direto no site ou app da marca ou pelo hotsite blackcestaamericanas.com.br e rodar a roleta para concorrer a milhares de cupons. Após participar dessa dinâmica, o consumidor poderá ganhar ainda números da sorte para concorrer a um prêmio final de R$50 mil.