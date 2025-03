AME cataloga acervo que será entregue ao Centro de Memória de São Bernardo

A AME (Associação dos Amigos da Memória de São Bernardo do Campo) vai catalogar e entregar material histórico da memorialista Divanir Bellinghausen Coppini, in memoriam, ao Centro de Memória de São Bernardo do Campo, responsável por preservar o acervo histórico da cidade. São fotos antigas, recortes de revistas e jornais, cartas e documentos pessoais.

Para a AME se trata de um material valioso e importante para ajudar a resgatar a memória da cidade. Divanir Bellinghausen foi grande contribuidora do Centro de Memória, de acordo com a presidente da AME, Hilda Breda.

A decisão de catalogar ocorreu durante encontro mensal de março da AME, que ocorreu na ACISBEC, e ficará a cargo de Irani Rodriguez, integrante da AME. O material foi entregue na reunião por Marcos Riotto, também da AME, que recebeu os documentos da família.

Divulgação/AME

“Nossa missão é servir de ponte para que esse rico material, devidamente catalogado, seja entregue ao Centro de Memória. A preservação desses documentos é fundamental para a história da cidade. Agradecemos essa doação, que certamente contribuirá para o patrimônio cultural de São Bernardo do Campo”, destacou Hilda Breda, presidente da AME.

O encontro contou com a presença de integrantes da AME: Eliene Santos Amaral; Célia Regina Santos Guiesser; Gilmar Guiesser; Irani Lourenço Cruz Rodrigues; Vicente Carlos D’Angelo; Arlete Teriam; Ricardo Criez; José Eduardo Assumpção e João Marcos Riotto.

Medalha Valter Moura

O jornalista, historiador e pesquisador da Região, Ademir Medici, também editor da Coluna Memória no Diário do Grande ABC, participou do encontro como convidado. Na oportunidade, recebeu a Medalha Valter Moura, um símbolo concedido pela ACISBEC a empresas, personalidades e pessoas que se destacaram em suas atividades por ocasião do ano comemorativo da entidade em 2024 quando completou 80 anos de fundação.

O troféu foi entregue pelo presidente da ACISBEC, Valter Moura Júnior. “Foi uma honra ser lembrado com essa medalha. Esse reconhecimento é muito significativo para mim e guardarei essa medalha com grande carinho”, afirmou Ademir Medici.