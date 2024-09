Amanda Bispo (UP) realiza caminhada com militância no Jd Estrela e Feital

Ontem (15/09) a candidata à prefeitura de Mauá, Amanda Bispo (80), da Unidade Popular (UP), realiza caminhada no bairro do Jardim Estrela, com cerca de 100 militantes, entre eles, os candidatos a vereadores Selma Almeida e João Abreu, do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), um dos movimentos sociais que fundaram a UP.

A caminhada contou com falas de denúncia do terreno abandonado há 30 anos, em uma Zona de Interesse Social do município, na rua Ipê, onde o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, realizou a Ocupação de moradia Antônio Conselheiro, com cerca de 50 famílias, em 2022.

“Este terreno que segue abandonado, e que serviu de moradia para dezenas de famílias, que sofreram uma reintegração há 2 anos atrás, segue abandonado, servindo ao tráfico, um lugar inseguro! Como tantos outros terrenos e imóveis abandonados na nossa cidade. Por isso, a Unidade Popular tem como proposta transforma-los em moradias populares!” afirma Selma Almeida, candidata a vereadora pela UP.

Amanda Bispo é a única candidata mulher à prefeitura da cidade de Mauá, tem 28 anos, formada em engenharia de produção e foi trabalhadora do ramo metalúrgico. Foi candidata a prefeitura em 2020, sendo a mulher mais bem votada da cidade.

Divulgação

O partido ainda convocou a militância e os moradores do bairro para uma manifestação por moradia digna à partir das 9h, com ponto de encontro na Av Belino Brancalion, nº 227, do Zaíra 2.