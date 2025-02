Amado Batista e Calita Franciele marcam casamento para março

O casamento entre o cantor Amado Batista, de 72 anos, e a jovem Miss Mato Grosso 2024, Calita Franciele, de 23 anos, já tem data marcada. A cerimônia está agendada para o dia 15 de março, às 16h30, e ocorrerá na Fazenda AB, situada em Cocalinho, Mato Grosso.

A Fazenda AB, que pertence ao artista, é uma das suas propriedades mais significativas, avaliada em impressionantes R$ 350 milhões. Com uma extensão de 35 mil hectares e uma área útil de 4.680 m², o local oferece uma paisagem deslumbrante e um ambiente cuidadosamente preservado.

Para garantir que todos os detalhes do grande dia sejam organizados com eficiência, Calita criou um grupo no WhatsApp destinado aos convidados, onde compartilha informações essenciais sobre o evento. A cerimônia promete ser um momento memorável, repleto de emoção e amor, reunindo amigos e familiares para celebrar esta nova etapa na vida do casal.

Recentemente, Amado Batista expressou seu romantismo ao dedicar a canção “Amor” à sua noiva durante sua participação no programa AiCanta, apresentado por Leandro Ripoli. Com a união marcada para o próximo mês, o casal optou por celebrar seu amor em uma das fazendas do cantor em Goiás. A informação foi divulgada pela jornalista Jackeline Mendonça no quadro Hora da Venenosa da Record GO.

Além dos preparativos para a cerimônia, Amado e Calita já definiram os padrinhos e enviaram os convites aos convidados. A união será formalizada sob o regime de separação total de bens, conforme estabelece a legislação vigente para pessoas com mais de 70 anos. Amado Batista é não apenas um artista consagrado, mas também um empresário bem-sucedido, com um patrimônio estimado em mais de R$ 800 milhões que inclui diversas fazendas, imóveis luxuosos, automóveis e até mesmo um avião particular. Sua renda anual proveniente da venda de gado ultrapassa os R$ 120 milhões.