Amado Batista e Calita Franciele celebram casamento em luxuosa cerimônia

No último sábado, dia 15, o cantor Amado Batista e a Miss Calita Franciele oficializaram sua união em uma cerimônia de casamento deslumbrante, realizada na propriedade do artista, situada no interior do Mato Grosso e avaliada em R$ 350 milhões.

A modelo, emocionada, utilizou suas redes sociais para compartilhar momentos especiais da celebração, publicando um álbum de fotos que retratam tanto a cerimônia religiosa quanto a recepção que prepararam para amigos e familiares. Na postagem, Calita expressou seu amor por Amado e a importância daquele dia. “O dia do nosso eterno ‘sim’. A minha melhor escolha é você. Desejo que todos os sentimentos especiais e puros do dia do nosso casamento alimentem o nosso amor para sempre”, escreveu.

O evento foi marcado por um elaborado bolo de seis andares, adornado com as mesmas flores que compunham o buquê da noiva, além de outros elementos decorativos presentes na festa. Ao final da cerimônia religiosa, os convidados foram surpreendidos com uma impressionante queima de fogos que iluminou o céu da fazenda.

Calita Franciele desfilou dois vestidos distintos durante o evento. Para a cerimônia religiosa, escolheu um modelo branco, sem alças e volumoso, enquanto na recepção optou por um vestido sereia com alças, proporcionando mais conforto para desfrutar da festa ao lado dos convidados.

Com essa celebração grandiosa, o casal inicia um novo capítulo em suas vidas, prometendo criar juntos uma história repleta de amor e felicidade.