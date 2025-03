Alvorada da Folia: Um compromisso pela proteção infantil no Carnaval

O ato marcará a abertura do Bloco Infantil “Largo do Machado, mas não Largo do Suquinho” e celebrará, de forma estratégica e responsável, as organizações que atuaram com efetividade durante o Carnaval Carioca de 2025 na proteção dos direitos das crianças e adolescentes.

As entidades representam um conjunto articulado de esforços intersetoriais, fundamentais para a promoção de políticas públicas que garantam a proteção contínua das crianças, antes, durante e após os festejos carnavalescos.

Programação do Evento – Das 7h até 14h30

7h – Leitura do manifesto de compromisso social, enfatizando a importância de uma atuação permanente na defesa dos direitos das crianças cariocas.

7h30 – Entrega de Certificados de Reconhecimento pela Folia Carioca, reconhecendo o apoio efetivo à Campanha “Criança Protegida, Folia Garantida”.

8h – Apresentação do Bloco Infantil “Largo do Machado, mas não Largo do Suquinho” com distribuição de material promocional da campanha.

Outro ponto forte será a apresentação da GRCESM Inocentes da Caprichosos – escola de samba mirim da Caprichosos de Pilares.

Compromisso Social e Visão Transformadora

A “Alvorada da Folia” é um marco na articulação entre a sociedade civil organizada, que atua na promoção da cultura do carnaval carioca, junto aos demais setores sociais na construção de uma iniciativa que reflete uma postura socialmente responsável, fundamentada em critérios técnicos e científicos, que promovem ações de combate à violência infantil durante o período oficial do Carnaval no Rio de Janeiro.

Esta campanha demonstra que a proteção dos direitos das crianças é um investimento estratégico para a construção de uma cidade mais justa e vibrante, onde a cultura e a cidadania se encontram para transformar realidades.

A Folia Carioca reafirma seu compromisso com a promoção de ações que vão além do Carnaval, integrando políticas de proteção e fortalecimento dos vínculos sociais e culturais que contribuem para o desenvolvimento integral de todas as crianças.

A alegria da criançada também é verde!

O Bloco “Largo do Machadinho, Só não Largo o Suquinho” terá ações de coleta de resíduos sólidos, além de receber o Selo Carioca Folia Verde no Carnaval 2025! Onde a diversão e a educação ambiental andam juntas para os pequenos foliões desde cedo.

História do Bloco

O Bloco “Largo do Machadinho, Mas Não Largo do Suquinho” fez seu primeiro Baile de Carnaval em 2011, no Largo do Machado, no bairro do Catete, no Rio de Janeiro. Tem como padrinhos o cartunista Ziraldo, autor do primeiro desenho, e como madrinha a cantora, compositora e animadora cultural Bia Bedran, que presenteou o bloco com uma marchinha.

O principal objetivo do bloco é levar entretenimento de qualidade à petizada, promovendo e incentivando a formação de um novo público carnavalesco, os foliões mirins, despertando neles a vontade de participar dessa manifestação cultural popular carioca – tão alegre e divertida que é o Carnaval de Rua do Rio de Janeiro.

Ziraldo será homenageado nesta edição. O desenhista Edra cedeu uma imagem que captura a essência do artista, que encantou gerações com suas criações. A Bandinha estará com uma camiseta em homenagem ao ícone – a charge mostra Ziraldo orquestrando, nada mais simbólico.

O evento é um grande Baile de Carnaval, com uma divertida batalha de confete e serpentina. A “Bandinha”, formada por jovens adolescentes entre 14 e 21 anos (hoje já adultos), é responsável pela animação do evento, tocando um repertório composto por músicas de cirandas e cantigas infantis, adaptadas para o ritmo de marchinhas, já que é o tipo de música que as crianças mais conhecem e gostam.

Esses músicos fazem parte do Projeto Villa-Lobos e as Crianças, que desenvolve um trabalho cultural e profissionalizante no âmbito da música, com base nos ricos ensinamentos pedagógicos encontrados no universo de Heitor Villa-Lobos.

Nessa perspectiva, foi criado o grupo de choro TUHU (apelido de Villa-Lobos quando criança), conduzido pela Maestrina Maria Clara Barbosa, cavaquinista formada em música pela UniRio e coordenadora do Projeto.

Desde o primeiro Baile, o Bloco recebe muitos elogios dos foliões, despertando curiosidade da mídia, que está sempre presente no evento. O bloco foi pioneiro ao adaptar músicas infantis para o ritmo de marchinhas, e após seu sucesso, diversos outros blocos infantis surgiram e até blocos tradicionais criaram suas versões infantis.