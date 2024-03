Alunos e professores da FMABC criam fundo para financiar bolsas de estudo

Alunos e professores do Centro Universitário FMABC resolveram unir esforços para tentar auxiliar estudantes da instituição com dificuldades para pagar o curso de medicina. Com isso foi criado o “Fundo Axuxê”, uma associação sem fins lucrativos que receberá doações e converterá os valores arrecadados em bolsas de estudo que irão abater o preço das mensalidades.

A associação já está aceitando doações pelo site fundoaxuxe.org.br. O público-alvo é formado por todos os interessados em incentivar o estudo de qualidade para alunos de medicina, e conta com a colaboração de membros da comunidade acadêmica e de empresários do Grande ABC que tenham interesse em fazer parte do desenvolvimento da saúde e da educação na região. O edital de convocação para os postulantes à bolsa deve ser divulgado ainda neste ano.

O Fundo estabeleceu alguns critérios para seleção de candidatos às bolsas, incluindo a nota mínima de 8 no rendimento acadêmico, presença de 90% nas aulas e renda familiar máxima de 16 salários mínimos. A organização foi feita no formato de fundo patrimonial e conta com um modelo de governança, com direito a diretoria e conselho formados por professores e alunos.

Para Ruben Zuniga, aluno do quinto ano do curso de Medicina e diretor-presidente do Fundo Axuxê, a iniciativa é uma forma de incentivar o bom desempenho e reduzir as dificuldades de acesso ao estudo. “As opções de financiamento para fazer uma faculdade hoje em dia contam com juros altos que comprometem a saúde financeira dos jovens por muitos anos. Nossa ideia é diminuir essa dificuldade e fazer com que mais pessoas possam estudar em uma grande instituição como a nossa”, explica.

O jovem ainda ressalta que outros fatores influenciam nos desafios enfrentados hoje em dia para bancar uma formação acadêmica. “Durante a pandemia, por exemplo, muitas famílias ficaram desamparadas e passaram por apertos para dar continuidade na graduação. O Fundo também é uma forma de dar uma segurança maior contra esses imprevistos”, conta.