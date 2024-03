Alunos do curso técnico de hospedagem farão ‘estágio’ em redes hoteleiras na capital e interior de SP

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) deu início ao ano letivo de 2024 com a oferta do curso técnico de hospedagem em escolas públicas de 11 cidades. A habilitação integra a lista de nove cursos técnicos ofertados nos novos itinerários formativos do Ensino Médio paulista. Entre as atividades previstas no novo curso, estudantes terão acesso a hotéis conveniados com a Seduc-SP para aulas práticas.

Cerca de 700 estudantes da 2ª série do Ensino Médio de 20 escolas estaduais estão matriculados no curso. As unidades estão localizadas na capital e nos municípios de Águas de Lindóia, Atibaia, Barretos, Campos do Jordão, Caraguatatuba, Olímpia, Santos, São José dos Campos, São Sebastião e Suzano.

Para garantir o melhor aproveitamento do curso, a Seduc-SP firmou convênios com grandes redes hoteleiras do estado, a fim de garantir aos alunos espaços para aulas práticas nesses espaços uma vez por mês. Entre os convênios, estão a Rede Atlântica de Hotéis, na capital, além do Bourbon Atibaia e o Hot Beach Olímpia, no interior.

“As localidades das turmas foram escolhidas de acordo com o número de vínculos empregatícios no setor do turismo em cada município, o que assegura que haverá demanda pela contratação desses estudantes quando se formarem. O interesse dos hotéis próximos em participar da formação é uma evidência de que há carência de profissionais de hospedagem na região”, afirma Quezia Xavier, assessora técnica da Seduc-SP.

A carga horária do curso técnico em hospedagem é de 1.020 horas, distribuídas ao longo da 2ª série do Ensino Médio, com 14 aulas semanais, e da 3ª série, com 20 aulas semanais. As atividades práticas serão realizadas uma vez por mês nos hotéis conveniados e contarão com aulas de recepção e atendimento, governança, agendamento de viagens, alimentação e eventos, entre outros. A Seduc-SP também disponibilizará transporte gratuito para os alunos nos dias de aula prática nos hotéis.

Mudanças no Ensino Médio

Para este ano, o governo do Estado de São Paulo, a partir da escuta realizada com estudantes e profissionais da educação, optou por simplificar a oferta de itinerários formativos do Ensino Médio — de 12 para três itinerários formativos, incluindo o Ensino Técnico, Matemática e Ciências da Natureza e Linguagens e Ciências Humanas e Sociais Aplicadas — e ampliar a carga horária das disciplinas de matemática, língua portuguesa, física, geografia e história.

Além da mudança nos itinerários formativos, o tempo dedicado ao aprendizado de língua portuguesa durante os três anos foi ampliado em 60%, enquanto o de matemática o aumento de 70% para o mesmo período. Além disso, nesta fase do ensino, os alunos terão a volta de mais aulas de física, geografia e história.