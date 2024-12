Alunos de projeto social são contratados pelo Esporte Clube Bahia

O Projeto Associação e Escolinha Esportiva, que tem como missão de transformar a vida de jovens e adolescentes na Zona da Mata baiana por meio do esporte, e conta com apoio da Appian / Atlantic Nickel, tem motivos de sobra para comemorar. O estudante Levy Brito (11 anos), integrante do programa social, acaba de ser contratado pelo Esporte Clube Bahia, um dos mais tradicionais clubes de futebol do estado e agora integram a categoria sub-11, tornando-se futura apostas do futebol baiano.

“A implantação do projeto social que tornou o sonho de Levy tomasse forma, abrindo portas para o futuro real. Hoje, estamos vivendo um momento maravilhoso, com empenho dia após dia, suando bastante para conseguir evoluir ainda mais. E, graças a Deus, esse esforço foi reconhecido com o contrato. É muito gratificante”, comove-se Arisnaldo Brito, pai do esportista recém egresso ao time baiano.

Já o novo de integrante da categoria de base futebol baiano emociona-se com a primeira conquista. “Estou muito feliz por fazer parte do Esporte Clube Bahia. Meu sonho é ser jogador de futebol profissional. Sou fã e me inspiro no Messi. Vou me esforçar para me tornar a próxima promessa do futebol assim como Estevão e Endrick”, aspira Levy Brito, novo atleta infanto-juvenil.

Além disso, seu colega, o estudante Samuel Rocha (12 anos), acaba de ser aprovado na seletiva da categoria Sub -12 do Esporte Clube Bahia jovem, e se junta a Levy em janeiro de 2025, tonando-se também nova promessa do futebol.

Foco na educação e combate a evasão escolar

O projeto tem como objetivo estimular o desenvolvimento socioemocional do público infantojuvenil do distrito de Tapirama, da cidade de Gongogi, no Sul da Bahia, para que obtenham melhor rendimento escolar a partir da prática do futebol. Desde a sua implantação o programa que estimula a redução da evasão escolar na região, já beneficiou mais de 30 crianças.

Na Escolinha de Esportes os jovens aprendem os fundamentos do futebol e os valores do esporte, como disciplina, respeito e trabalho em equipe. Além de oferecer uma oportunidade de lazer e desenvolvimento, o projeto também tem a possibilidade de revelar novos talentos e mudar a realidade de muitos jovens da região. “É uma satisfação enorme, um sentimento de dever cumprido. A gente vê que o projeto está no caminho certo, que está fazendo a diferença na vida desses garotos”, emociona-se Gil Santos, coordenador do projeto social Associação e Escolinha Esportiva, que tem apoio da mineradora.

Compromisso com o desenvolvimento social nos entornos de suas operações

O programa recebe apoio da Appian / Atlantic Nickel deste 2021, totalizando cerca de R$ 90 mil investidos até 2023. A iniciativa, que atualmente conta com a participação de 28 crianças entre 7 e 14 anos, reflete o objetivo de estimular o desenvolvimento social e econômico nos entornos de suas operações. “O cuidado com as comunidades que recebem nossas operações é uma das nossas principais missões, principalmente no que tange ao fomento da educação. As iniciativas realizadas na localidade poderão transformar positivamente a vida destes jovens, independente se forem seguir a carreira do esporte ou não”, explica Diogo Oliveira, diretor de ESG e Pessoas da Appian Capital Brazil.