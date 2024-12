Artilheiro da Série B, Erick Pulga assina contrato com o Bahia

Contratado para atuar com elenco principal do Esporte Clube Bahia em 2025, o atacante Erick Pulga, assinou na última semana o contrato, que será válido por cinco anos.

Eleito artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, Erick foi um dos principais destaques da temporada após alcançar a marca de 22 gols. Dessa forma, o Vozão esperava fazer a maior venda de sua história, o que deve se concretizar.

Agora “dentro” do Grupo City, Erick Pulga agora tem ainda maior projeção de atuar no futebol europeu. Inicialmente no Bahia, o atleta pode ser repassado para outros clubes que são administrados pelo mesmo dono.

Em 2022, Pulga foi contratado pelo Ceará, vindo do Ferroviário por R$ 600 mil. Nascido em Fortaleza, no Ceará, o atleta tem seus direitos econômicos repartidos entre Atlético-CE (50%), Ceará (40%) e Ferroviário (10%). Desde que passou a vestir a camisa alvinegra, acumula 69 jogos, 23 gols marcados e três assistências.