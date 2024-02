Alunos de Etecs e Fatecs embarcam para Intercâmbio Cultural 2024

Nesta sexta-feira (2), estudantes de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais partem para o primeiro embarque do Intercâmbio Cultural do Centro Paula Souza (CPS) em 2024. Durante quatro semanas, os jovens terão a oportunidade de realizar um curso intensivo de língua inglesa e aprender sobre a cultura local.

Neste primeiro embarque serão 80 estudantes, divididos em quatro grupos, que voam para Inglaterra, com destinos às cidades de Londres, Cambridge, Canterbury e Brighton. Para a maioria dos alunos será a primeira viagem internacional ou até mesmo a primeira experiência fora de casa.

“Nunca voei de avião e me sinto muito honrada pela oportunidade. Não imaginei que poderia conhecer outro país, acredito que isso irá mudar minha vida”, conta Ketelen Tavares de 17 anos, estudante do Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração da Etec de Poá, a caminho de Cantenbury, na Inglaterra.

No sábado (3), embarcam 40 alunos que irão estudar inglês na cidade de Dublin, na Irlanda. Para Matheus Santos, do curso técnico de Segurança do Trabalho, da Etec Vereador Paulo de Carmo Monteiro, de Caieiras, será uma oportunidade difícil até de imaginar.

“Logo eu, vindo de uma família tão humilde, com pai analfabeto e mãe que só terminou os estudos depois dos 30 anos! Mas acredito que a vida é feita de oportunidades e vou aproveitar ao máximo”, disse o estudante, emocionado.

No domingo (4), embarcam para Buenos Aires, na Argentina, os 30 estudantes que foram selecionados para o curso de língua espanhola. Será a primeira experiência internacional de Fernanda Gonçalves, aluna do curso técnico em Gestão Empresarial, da Fatec Sertãozinho.

“Entrar da Fatec foi a realização de um sonho de infância. Esse intercâmbio é fruto de muita persistência e dedicação aos estudos. Cheguei a pensar em desistir por conta das dificuldades, mas a possibilidade de conseguir a vaga me manteve motivada até nos dias mais difíceis. Nem posso descrever a felicidade de ver meu nome na lista”, conta Fernanda, que atua como estagiária na área de Excelência Operacional, além de ser instrutora de artes circense e capoeirista.

Experiência internacional

O intercâmbio prevê um curso intensivo de língua inglesa ou espanhola, com duração de quatro semanas, com as seguintes despesas pagas: passagem aéreas de ida e volta, hospedagem em casa de família, alimentação (café da manhã e jantar), traslado no país de destino, chip de internet, seguro-viagem, taxas de emissão de visto de estudante (Visa) e Sevis para entrada nos Estados Unidos, ajuda de custo e tag de identificação das malas.

O Intercâmbio Cultural 2024 oferece 332 bolsas de estudo para cursos de língua inglesa ou espanhola em instituições de ensino na Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda. Foram selecionados os estudantes com melhor aproveitamento acadêmico das Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, nas modalidades presencial e Ensino a Distância (EaD).

Realizada pela primeira vez entre 2011 e 2015, e retomado em 2022, a iniciativa já levou mais de 2,5 mil estudantes e 400 professores para experiências internacionais.