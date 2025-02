Alunos de Escolas Técnicas Estaduais destacam-se na redação do Enem

A cada edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as atenções se voltam para a redação, que pode ser o passaporte para a faculdade dos sonhos, respondendo por 20% do resultado final. Os estudantes de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) do Centro Paula Souza (CPS) que obtiveram pontuação alta na redação relatam as estratégias criadas para alcançar seu objetivo – e como a escola contribuiu para a boa classificação.

Ler muito, praticar a escrita com frequência e submeter a redação a professores e colegas foram algumas das atitudes comuns aos alunos que conquistaram notas acima da média. Em um pontuação que pode chegar a 1 mil (resultado de apenas doze candidatos em todo o País), os jovens obtiveram entre 860 e 960 pontos, apontando para um caminho comum: escrever é importante, mas a leitura é fundamental.

Uma redação a cada fim de semana

“No começo de 2024, eu estava estagiando”, conta Júlia Ferrari, que cravou 960 pontos na redação. “Em julho, deixei o estágio para concluir o trabalho de conclusão de curso (TCC) e estudar para os vestibulares”. Foi o início de um processo que resultaria em uma vaga no curso de Design Digital da Pontifícia Universidade Católica (PUC).

Formada no Ensino Médio integrado ao Técnico em Marketing da Etec Benedito Storani, de Jundiaí, a estudante não frequentou cursinho preparatório, mas costuma ler muito e já praticava a escrita em um diário pessoal. “Fiz um combinado comigo mesma: escrever uma redação todos os fins de semana”, lembra. Não parava por aí. Júlia costumava levar para a professora de língua portuguesa não uma, mas cinco redações. “Ela foi muito paciente, me orientando e dando dicas”, recorda.

Júlia explica que os estudos para a redação não eram solitários, envolviam amigas que discutiam, semanalmente, as redações elaboradas. Elas também ultrapassaram os 900 pontos. Uma delas é Laís Marrocos Camposilvan Porcari, aluna do Ensino Médio integrado ao Técnico em Marketing que obteve a mesma pontuação de Júlia: 960 pontos. “Eu sempre li muitos livros e artigos. Isso me ajudou bastante”, considera. “Li também redações nota mil e me inspirei nos textos para montar meu próprio modelo de redação, o que facilitou no dia da prova”.

Laís se matriculou ainda em um cursinho online, que pedia uma nova redação a cada semana. Conseguiu bolsa de estudos na faculdade Unianchieta, no curso de Medicina Veterinária.

Repertório e texto bem estruturado

Aprovado em Química, na Universidade de São Paulo (USP), pelo Enem, em que somou 860 pontos na prova de redação, Pablo Henrique Camargo dos Santos, da Etec de Campo Limpo Paulista, conquistou o primeiro lugar em Química pelo Provão Paulista. Em 2024, o jovem já havia se destacado na Olimpíada de Química do Estado de São Paulo (OQSP), com a medalha de prata, além de bronze na Olimpíada Brasileira de Química (OBQ). Para conseguir um bom resultado na redação do Enem, o aluno assistiu a aulas no Youtube a fim de aumentar o repertório e aprender a estrutura de uma boa redação. “Isso no início, porque depois foi só treino.”

A professora de português corrigia as redações do estudante, que contava ainda com um colega para ler e apontar questões. O tema surpreendeu o estudante do Ensino Médio integrado ao Técnico em Administração, mas para o bem. “Foi mais simples que o da última edição”, avalia. Agora, Pablo espera aproveitar ao máximo a vida universitária da USP, “tanto no sentido acadêmico como nas experiências pessoais”.

Leitora de redações nota mil

Júlia Avelar cursou o Ensino Médio integrado o Técnico em Eventos, na Etec Profª Drª Doroti Quiomi Kanashiro Toyhara, localizada em Pirituba, na Capital. Na redação, alcançou 940 pontos. No início de 2024, Júlia começou a pesquisar vídeos que trouxessem dicas gerais e a descrição do que seria uma boa estrutura de redação. Além disso, procurou saber quais eram as competências de avaliação da redação do Enem. Também pesquisou as redações nota mil de anos anteriores.

A estudante ensina o pulo do gato: praticar, praticar e praticar. “Mesmo que meu tempo fosse curto durante o dia, eu tentava ler alguma redação enquanto estava no trem. Depois escrevia outra com o mesmo tema”. Júlia relata que, na Etec, os alunos foram auxiliados pela professora de língua portuguesa, com aulas sobre estrutura de redação e opções de citações e referências. Além disso, houve um simulado e aulas de um cursinho gratuito de redação – uma parceria da Etec com a ONG Passatempo Educativo.

A docente teve um papel fundamental que ultrapassou as técnicas de escrita. “Mesmo quando não nos sentíamos muito confiantes, a professora nos incentivava”, assinala a estudante, que aguarda a chamada da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), onde pretende estudar Pedagogia, e por um bom motivo: “acredito na educação como a base de tudo”, finaliza.