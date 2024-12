Alunos da Fatec Ferraz de Vasconcelos apresentam solução para prefeitura

Estudantes do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) Ferraz de Vasconcelos desenvolveram uma ferramenta digital para facilitar a geração de relatórios e aprimorar a eficácia das decisões administrativas. Fruto de parceria com a prefeitura local, a tecnologia foi adotada pela Controladoria Geral do Município.

“Os alunos demonstraram na prática os relatórios gerados por meio dos aplicativos, fazendo com que a tomada de decisão seja mais eficaz”, explicou o coordenador do curso Rogério Bezerra Costa.

Iniciado em agosto de 2023, o projeto integra estagiários da Fatec no desenvolvimento de ferramentas de Business Intelligence (BI) para auxiliar na gestão pública. A primeira solução disponível é o Sistema BI para o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M), criado pelos alunos César Augusto Reis Santos, Lucas Gerhardt Rodrigues, José Leandro Frota da Silva e Henrique Guilherme de Jesus Hernandes. A ferramenta avalia a eficiência dos recursos municipais em áreas como saúde e educação.

Também estão em desenvolvimento o sistema POP – Pesquisa de Opinião Personalizada, que permitirá o gerenciamento de formulários e análises para decisões administrativas. E o sistema AISE – Análise Interna de Secretarias e Equipamentos, de João Victor de Oliveira Pinto e Keven Maximus da Silva Santos, que oferecerá uma plataforma de acompanhamento em tempo real das demandas das secretarias municipais.

A Fatec planeja expandir a parceria com a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, aumentando o número de estagiários a partir de janeiro de 2025.