Aluno Monitor do BEEM: Educação prorroga inscrições de estudantes do 3ª série do Ensino Médio

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prorrogou o prazo final para inscrições no programa Aluno Monitor do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Estudantes da 3ª série do Ensino Médio interessados em estagiar em matemática e língua portuguesa têm agora até 7 de março para se cadastrar no site da Secretaria Escolar Digital. Em todo o estado, serão selecionados 12 mil estudantes. As monitorias começam em 17 de março.

Os monitores do BEEM atuarão em suas próprias escolas, acompanhados pelo coordenador da escola e pelo professor de orientação de estudos, auxiliando colegas com dificuldades em matemática ou língua portuguesa durante as aulas de orientação de estudos. O novo componente curricular foi incluído em 2025 para turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

As monitorias serão remuneradas de acordo com a carga horária semanal: 8 horas (R$ 296,16) ou 16 horas (R$ 55,30). Como parte das exigências para o recebimento da bolsa, os estudantes devem enviar um relatório mensal, descrevendo as atividades desenvolvidas, sujeito à aprovação da unidade escolar.

Quem pode participar do Aluno Monitor do BEEM

Os candidatos devem estar matriculados na 3ª série do Ensino Médio em escolas da rede estadual e possuir frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Para a classificação geral, serão consideradas as notas do Saresp e o desempenho na entrevista com a banca examinadora da escola. O resultado final será divulgado até 14 de março.

Passo a passo para a inscrição

As inscrições devem ser feitas pelo portal SED, seguindo os passos:

Acessar a SED; Clicar em “Aluno” no menu lateral esquerdo; Selecionar “Inscrição do Aluno Monitor”; Escolher “Edital – Aluno Monitor do BEEM 2025”; e Confirmar a inscrição.

Cada estudante deve checar todas as informações antes de finalizar a inscrição, pois os dados serão essenciais para o pagamento da bolsa.

Aluno Monitor do BEEM x BEEM Ensino Técnico

A bolsa do Aluno Monitor do BEEM é voltada para estudantes que atuarão dentro de suas próprias escolas como monitores de língua portuguesa ou matemática.

Já para os estudantes do itinerário técnico profissionalizante do Ensino Médio, a Seduc-SP criou o BEEM Ensino Técnico, que promove a inserção no mercado de trabalho por meio de parcerias com empresas. Os alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio poderão atuar nessas empresas e receber bolsas de R$ 422,03 a R$ 851,46, de acordo com o curso e carga horária.