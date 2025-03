Alto Tietê disponibiliza mais de ,9 mil vagas de emprego em Mogi das Cruzes e Suzano

Hoje, a região do Alto Tietê registrou a abertura de 1.959 oportunidades de emprego, com destaque para os municípios de Mogi das Cruzes e Suzano. Essa iniciativa é parte dos esforços dos programas municipais e dos Postos de Atendimento ao Trabalhador para facilitar a inserção da população no mercado de trabalho.

A “Semana do 1º Emprego” está sendo promovida em Mogi das Cruzes, onde os interessados podem acessar a plataforma digital Mogi Conecta para se candidatar a uma das 1.292 vagas disponíveis. Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones 4699-1900, 4699-2784 ou 4798-6315.

Entre as oportunidades em Mogi das Cruzes, destacam-se cargos como:

Cozinheiro geral: 6 vagas

Vendedor interno: 6 vagas

Operador de teleatendimento: 80 vagas

Auxiliar de produção: 84 vagas

Ajudante geral: 72 vagas

Motorista de caminhão: 29 vagas

Pizzaiolo: 2 vagas

E muitas outras opções que totalizam diversas áreas profissionais.

Em Suzano, o programa “Mais Emprego” oferece 667 vagas, com instruções para cadastro disponíveis no site oficial do programa. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 4745-2264. A unidade central do programa está localizada na Avenida Paulo Portela, nº 210, enquanto o Centrus Norte fica na Avenida Francisco Marengo, nº 2.301, no Jardim Dona Benta.

As principais oportunidades em Suzano incluem:

Copeiro: 1 vaga

Operador de teleatendimento ativo (telemarketing): 8 vagas

Auxiliar de limpeza: 11 vagas

Ajudante geral: 79 vagas

Vendedor: 56 vagas

Motorista entregador: 1 vaga

Entre outras opções que abrangem diversos setores.

A disponibilização dessas vagas reflete o empenho das autoridades locais em fomentar o emprego e reduzir as taxas de desemprego na região, oferecendo à população mais chances de reintegração ao mercado de trabalho.

Para mais informações sobre as oportunidades e detalhes específicos sobre cada cargo, os interessados são incentivados a visitar as plataformas digitais mencionadas e entrar em contato com os números disponibilizados.