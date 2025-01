Alterações nas opções de curso para o Enem USP: prazo e vagas disponíveis

Após a divulgação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na última segunda-feira, 13 de janeiro, os candidatos que se inscreveram no processo seletivo da Universidade de São Paulo (USP) têm uma nova oportunidade para reconsiderar suas escolhas de curso. Os interessados poderão realizar alterações nas opções selecionadas durante a inscrição, acessando a Área do Candidato no site da Fuvest. O período para efetuar essas modificações é entre as 12h desta quarta-feira, 15 de janeiro, e as 12h de quinta-feira, 16 de janeiro.

O processo seletivo Enem USP disponibiliza um total de 1.500 vagas em seus cursos de graduação. Dentre estas, 684 são destinadas à Ampla Concorrência, 512 são reservadas para estudantes oriundos de escolas públicas e 304 vagas estão destinadas a candidatos que se autodeclaram Pretos, Pardos ou Indígenas.

No momento da inscrição, que ocorreu entre 27 de novembro e 20 de dezembro de 2025, cada candidato pôde escolher três cursos dentro de uma única área do conhecimento: Ciências Biológicas e da Vida; Ciências Exatas e Tecnológicas; ou Ciências Humanas e Sociais. A alteração das opções escolhidas durante esse período é única e deve ser realizada agora.

A pontuação final dos candidatos será calculada de acordo com pesos específicos estabelecidos pelas diferentes unidades da USP, conforme detalhado no Anexo II do edital disponível no site da instituição.

Os interessados podem consultar a lista com as notas mínimas dos aprovados na primeira chamada do último processo seletivo por meio da página oficial da Fuvest.

A primeira chamada para aprovação dos candidatos ocorrerá nesta sexta-feira, dia 17 de janeiro. A segunda chamada está programada para o dia 24 de janeiro e a terceira para o dia 3 de fevereiro de 2025. Além disso, haverá chamadas adicionais para os candidatos que se encontram em listas de espera.