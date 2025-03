Alok é recebido com euforia por fãs na Índia

Em mais uma prova de sua força global, Alok chegou a Mumbai para se apresentar no Lollapalooza India e foi cercado por uma multidão de fãs indianos, ansiosos para vê-lo ao vivo pela primeira vez. Confira:

A relação do artista com a juventude indiana se fortaleceu com sua presença no Free Fire Max, onde se tornou um dos personagens mais icônicos do jogo. Parte dos royalties dessa parceria foi destinada a projetos sociais na Índia, como forma de retribuir o carinho dos milhões de fãs no país.

Por meio de doações pessoais do artista com assessoramento do Instituto Alok, fundado em 2020, ele já investiu USD 1 milhão em três iniciativas na Índia, em parceria com as organizações Kailash Satyarthi Children’s Foundation, Ashoka e Lokaa Foundation, apoiando causas educacionais e ambientais. No total, o instituto já beneficiou 700 mil pessoas no Brasil (80% do investimento) e mais de 350 mil pessoas na Índia e na África.