ALOK e BaianaSystem reinventam “Miçanga” em uma fusão eletrônica e percussiva

ALOK e BaianaSystem anunciam o lançamento de uma nova versão de Miçanga, faixa icônica do grupo baiano, em parceria com Kawz e o produtor italiano Stephan Jolk. A releitura marca a estreia de Something Else, um projeto paralelo de Alok que explora uma identidade musical mais experimental e além do mainstream, com influências de suas raízes brasileiras e ampliando sua exploração musical. A faixa, com elementos do Afro House, estará disponível nas plataformas digitais no dia 24 de janeiro.

Próximo ao carnaval, o encontro entre Alok e BaianaSystem não poderia ter um momento mais simbólico: ambos comandam alguns dos trios elétricos mais enérgicos do Carnaval de Salvador no tradicional circuito Barra-Ondina e, agora, unem forças nessa colaboração inédita.

“Essa música carrega uma força única. O BaianaSystem sempre teve um impacto muito grande na cena musical brasileira, e trazer essa essência para o universo eletrônico, junto com o Kawz e o Stephan Jolk, foi um processo muito especial”, destaca Alok.

Formado em 2009, BaianaSystem une a tradição da guitarra baiana ao conceito dos sound systems jamaicanos, criando um som que passeia por ritmos afrolatinos, samba-reggae, rock e eletrônica. Premiado internacionalmente, o grupo já colaborou com artistas como Manu Chao, Olodum e Gilberto Gil, além de levar sua energia única para festivais de grande porte no Brasil e no exterior.

No projeto, Alok se une a Kawz, jovem produtor mineiro em ascensão na cena eletrônica nacional, conhecido por sua versatilidade sonora e autenticidade musical. Também integra a parceria Stephan Jolk, DJ e produtor italiano baseado na Alemanha, cuja identidade sonora melódica e cinematográfica o consolidou em alguns dos maiores selos da música eletrônica alternativa.

A nova versão de Miçanga chega para reafirmar a potência dos encontros musicais e abrir caminho para novas experiências sonoras dentro do projeto Something Else, consolidando Alok como um dos artistas que mais transitam entre diferentes universos da música eletrônica e popular brasileira.

SOMETHING ELSE, Stephan Jolk – Miçanga (feat. BaianaSystem) [with Alok, Kawz] chega às plataformas de áudio nesta sexta-feira (24).