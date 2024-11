Anitta e Alok brilham na programação do Coachella 2024, ao lado de Lady Gaga e Travis Scott.

O festival de música Coachella, um dos mais prestigiados eventos musicais dos Estados Unidos, revelou sua aguardada programação para a edição do próximo ano. Entre os destaques estão os artistas brasileiros Anitta e Alok, que se apresentarão nos dias 12 e 19 de abril. O evento ocorrerá em dois finais de semana consecutivos, entre os dias 11 e 20 de abril, com a mesma programação em ambas as semanas.

A cantora Lady Gaga será a atração principal nas aberturas do festival, nos dias 11 e 18. Até o Coachella, espera-se que Gaga lance seu novo álbum, já promovido pela faixa “Disease”. Outras presenças ilustres incluem a rapper Missy Elliott, Tyla com o hit “Water”, e o DJ brasileiro Vintage Culture. A diversidade musical é uma marca registrada do Coachella, e este ano não será diferente.

Nos dias 12 e 19, a banda Green Day lidera as apresentações. Nesses mesmos dias, Charli XCX promete animar o público com seu sucesso “Brat”, acompanhada pelos brasileiros Anitta e Alok. Vale lembrar que Anitta já é veterana no palco do Coachella, tendo se apresentado há dois anos com um show memorável em que exibiu as cores da bandeira brasileira.

Encerrando a programação do festival nos dias 13 e 20 estão os rappers Travis Scott, Megan Thee Stallion e Post Malone, que recentemente surpreendeu seus fãs com um disco voltado ao country.

O Coachella não apenas celebra a música globalmente, mas também destaca talentos emergentes e consagrados em suas múltiplas vertentes. Para mais detalhes sobre o line-up completo, visite o Instagram oficial do Coachella. O evento continua sendo uma plataforma crucial para artistas de todo o mundo alcançarem novos públicos e consolidarem suas carreiras internacionais.