Alok apresenta set intenso e consolida novo momento musical no Tomorrowland Winter

Com as temperaturas abaixo dos cinco graus Celsius, Alok esquentou a pista de dança nos alpes franceses do Tomorrowland de inverno em apresentação dupla. Na quinta-feira (20), ele subiu ao palco Amare, localizado a mais de 1800 metros de altitude, com um show que encantou o público sob a imponente estrutura de um pássaro cenográfico, adornado com painéis de LED. Na noite seguinte, o artista brasileiro fez história ao se apresentar no palco principal, para mais de 20 mil pessoas, na famosa estação de esqui d’Huez, na região de Auvergne-Rhône-Alpes.

A performance foi transmitida ao vivo pelo YouTube e marcou a estreia de Alok na versão invernal do Tomorrowland, sendo o único brasileiro a se apresentar nesse palco. Fugindo do convencional, ele apresentou faixas clássicas, algumas em versões mais aceleradas, com incursões notáveis ao universo do techno. O set foi meticulosamente construído, com uma energia contagiante e repleto de fluidez, refletindo a já consolidada maturidade artística de Alok.

Embaixador do Tomorrowland no Brasil, Alok tem elevado a experiência de ouvir música eletrônica. Seus sets são, para além de ouvi-los, serem vistos e apreciados na fusão e sincronicidade entre música, efeitos pirotécnicos e luzes. Reconhecido como o principal DJ latino-americano, Alok usa a tecnologia não apenas como uma ferramenta, mas como um meio para ampliar sua mensagem artística e abordar questões relevantes, como a sustentabilidade.

Em sua última apresentação no Tomorrowland Brasil, Alok iniciou o show com 600 drones sobrevoando o palco, formando a imagem de um pássaro no céu — um momento inédito que ficou gravado na memória do público. O set apresentado na edição brasileira do festival representou um ponto de virada em sua sonoridade, culminando na performance vista nos alpes franceses, que refletiu um novo nível de confiança e fluidez. Esse marco lhe garantiu uma indicação ao prêmio de Melhor Performance no EDM Awards, em Miami, cujo resultado será revelado no dia 28 de março.

Neste momento, Alok está em turnê internacional, com passagens marcantes pela Índia, onde foi recebido com enorme entusiasmo no Lollapalooza Índia. E, em abril, ele fará duas apresentações muito esperadas no Coachella, nos dias 12 e 19, o que marca mais um passo importante em sua carreira global.

Nas redes sociais, os fãs elogiaram sua performance no Tomorrowland Winter, destacando a combinação perfeita entre o evento e o produtor. Alok segue sendo um dos artista mais respeitados no cenário eletrônico internacional e, como sempre, levando suas apresentações a novos patamares.