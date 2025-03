Alok leva aproximadamente 01 milhão de pessoas às ruas de Belo Horizonte

Histórico! Alok reúne um milhão de pessoas aproximadamente e estabelece recorde no carnaval de Belo Horizonte. No final da tarde de terça-feira (04), a Pipoca do Alok estreou nas ruas da capital mineira e se consagrou como o maior bloco de todos os tempos.

“Eu sempre quis fazer (o bloco) aqui. Eu tenho visto o Carnaval de Belo Horizonte crescendo de uma maneira exponencial. A gente tentou viabilizar em outros anos, não rolou, mas esse ano deu certo. Eu tô muito grato de estar aqui, de verdade. É a materialização de um sonho. A gente fez o possível e o impossível pra fazer isso acontecer. Para fazer nossa melhor entrega, a gente trouxe mais som, trio de apoio. A gente traz de tudo pra servir a galera. Estou aqui para servir o público”, disse o artista pouco antes de dar início ao trio elétrico que percorreu a avenida Afonso Pena, no centro.

Com mais de três horas de duração, a Pipoca do Alok começou o seu trajeto por volta das 17h sem cordas, abadás e aberto ao público de todas as idades. Sob o mote “Liberte o Seu Melhor”, Alok quis fazer sua de sua estreia no carnaval belo-horizontino uma momento de conexão e, para isso, trouxe uma estrutura semelhante à apresentada em Salvador com carro adornado por LED, luzes e cenografia que remetia à natureza como as pétalas que mudavam de cor no decorrer da festa que teve aproximadamente três horas de duração.

A Pipoca do Alok em BH contou com patrocínio master de Liquid IV, marca de hidratação funcional, patrocínio de Ovomaltine, Estrella Galicia, WAAW, 3 Corações, Chilli Beans e apoio de Stanley e parceria do bloco Beagá na Folia.

Após o trio elétrico, Alok fez show pago no Carnaval dos Sonhos, no Mirante Beagá, encerrando sua turnê na época brasileira mais festiva do ano.