“Alma do Deserto” chega aos cinemas nesta quinta-feira, 30

Coprodução entre Brasil e Colômbia, Alma do Deserto estreia nesta quinta-feira, 30 de janeiro, com distribuição da Retrato Filmes. Sob a direção da cineasta colombiana Mónica Taboada-Tapia, o filme apresenta a inspiradora trajetória de Georgina, uma mulher trans da etnia Wayúu, que enfrenta desafios sociais e culturais profundos para ter sua identidade de gênero reconhecida.

A obra é um relato sensível e contundente sobre as dificuldades enfrentadas por Georgina, cujo percurso reflete as barreiras estruturais impostas à população trans, ao mesmo tempo que explora questões de identidade, pertencimento e amor próprio em um cenário único.

Reconhecimentos internacionais

O filme já recebeu prêmios importantes, incluindo o Queer Lion na Giornate degli Autori (Venice Days) no 81º Festival de Veneza, e duas conquistas no 45º Festival de Havana: Prêmio Especial do Júri da Competição de Documentários e Prêmio Arrecife para o melhor filme com temática queer.

Estreia em data simbólica

A estreia coincide com o Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro, reforçando a importância de promover representatividade e inclusão da comunidade trans no cinema e na sociedade.

Sinopse

ALMA DO DESERTO acompanha Georgina, uma mulher trans da etnia Wayúu, que luta para obter o direito básico de ter sua identidade reconhecida. Após perder seus documentos em um incêndio criminoso, provocado pelos próprios vizinhos que não aceitavam sua presença, Georgina embarca em uma jornada de resiliência e coragem para recuperá-los e poder exercer direitos civis fundamentais, como o direito ao voto.

Ficha técnica

Alma do Deserto, 2024, Ficção, 87min, Brasil / Colômbia

Direção: MÓNICA TABOADA TAPIA

Roteiro: MÓNICA TABOADA TAPIA

Elenco: GEORGINA EPIAYU

Empresa Produtora: ESTÚDIO GIZ, GUERRERO FILMS

Produção: BETO ROSERO, MÓNICA TABOADA TAPIA

Fotografia: TININISKA SIMPSON, RAFAEL DAVID GONZÁLEZ GRANADOS

Montagem: WILL DOMINGOS