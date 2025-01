Alíquotas progressivas deixarão IPVA mais caro em 2025?

Propondo o crescimento sustentável da economia brasileira e um sistema tributário mais justo, os possíveis impactos da Reforma Tributária já preocupam os brasileiros, principalmente em relação ao carro próprio. O aumento no valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para 2025 é motivo de incerteza para muitos motoristas, considerando que 42,2% dos brasileiros ainda não haviam quitado o IPVA 2024 em setembro deste ano, conforme levantamento realizado pela plataforma Zapay. Atualmente, o imposto varia de 1% a 6% do valor do veículo e pode representar até 12% dos gastos anuais com o automóvel. Uma das propostas da Reforma é a implementação de alíquotas progressivas, ajustadas conforme o valor do veículo, o que pode impactar centenas de milhares de motoristas Brasil afora.

Segundo pesquisa realizada pela Serasa em parceria com o Instituto Opinion Box, divulgada no início de 2024, as despesas com o carro próprio representam o segundo maior gasto para os brasileiros, ficando atrás apenas da alimentação. O estudo também revelou que, para 56% da população, os gastos com automóvel consomem até 20% da renda familiar anual. Além disso, 92% dos entrevistados afirmaram já ter enfrentado custos inesperados relacionados ao uso do veículo, como revisões, manutenções e troca de pneus. Outro fator que aumenta os custos é o retorno do DPVAT, agora renomeado como Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (SPVAT), obrigatório para todos os motoristas a partir de 2025.

Menos burocracia, mais economia

Nesse cenário repleto de despesas e impostos, a assinatura de automóveis surge como uma alternativa mais econômica para quem deseja “se livrar” dos gastos com manutenção, revisão, IPVA, SPVAT e outras taxas. Essa modalidade tem se tornado cada vez mais popular. Levantamento da Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (ABLA) apontou um crescimento de 100% entre 2020 e 2023, com a frota saltando de 80 mil para 160 mil carros em três anos. No primeiro trimestre de 2024, houve ainda um aumento de 12% em relação ao mesmo período do ano anterior, também segundo a ABLA.

A assinatura permite que o usuário escolha um carro zero para usar por um período pré-determinado, como 12 meses, sem preocupações com despesas como IPVA, emplacamento ou seguro. De acordo com o gerente de marketing do V1, Vinícius Carneiro, essa modalidade é uma oportunidade de “girar a chave” e reduzir gastos. “Manter um carro próprio pode ser caro, entre impostos, seguros, manutenções e revisões. Esse é o principal diferencial da assinatura: a facilidade de ter um carro para uso próprio, com tudo em dia, sem o incômodo dessas despesas, que são cobertas por planos flexíveis, permitindo que o usuário escolha a opção que melhor atenda às suas necessidades.”

Outro atrativo da assinatura é a possibilidade de trocar de carro anualmente, sem preocupações com a desvalorização do veículo ou a burocracia envolvida na troca ou venda. O V1 Assinatura oferece a opção de começar 2025 com um carro zero km, ideal para quem busca o famoso “cheirinho de carro novo”.

O processo de adesão é feito integralmente por meio de um aplicativo para smartphones, garantindo praticidade e conforto aos usuários. Além disso, o carro pode ser entregue diretamente no endereço do cliente, eliminando a necessidade de deslocamento até o local de atendimento. A frota disponibilizada pelo V1 Assinatura permite que o cliente escolha o modelo desejado e, ao término do contrato, opte por outro carro zero km.

“Agilidade e praticidade são pilares do V1, pois queremos proporcionar uma experiência confortável, rápida e suave aos nossos clientes. Além de evitar gastos elevados com financiamento, documentação e impostos, nossos usuários desfrutam do máximo conforto e de um atendimento de qualidade”, finaliza Vinicius.