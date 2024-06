Aline Wirley e Igor Rickli estreiam espetáculo musical “É o Amor” em SP

Juntos no palco após 14 anos, o casal Aline Wirley e Igor Rickli se encontra com o público paulistano para apresentar “É o Amor”. Com direção de Pedro Brício e direção musical de Danilo Timm, o espetáculo estreia hoje, 12/6, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo (SP).

A produção é resultado da bem-sucedida parceria da dupla na vida pessoal e, novamente nos palcos – o casal se conheceu e atuou junto no musical Hair, em 2010. Agora, o novo espetáculo tem 1h20 de duração e traz a visão do AMOR sob a ótica do casal, com músicas eternizadas no coração das pessoas para elucidar o mais puro e pleno sentimento universal. Dilemas e delícias de amar e ser amado, com uma pitada de comédia romântica, revelam ao público conflitos universais que todas as pessoas enfrentam em seus relacionamentos. Um espetáculo para rir, chorar e se apaixonar.

Em “É o Amor”, ao interpretar músicas conhecidas do grande público, os atores embalam várias sensações que permeiam o amor. Desde os momentos das paixões, desilusões, brigas e conflitos, até as situações mais lúdicas e engraçadas. E, apesar de não ser auto-referente, Aline e Igor emprestam um pouco de sua história como casal para ilustrar as relações universais e os relacionamentos, de uma forma geral. Dois atores-cantores, que emocionam o público com canções carregadas de sentimentos que expressam emoções, encontros e desencontros, além da escolha diária de caminhar juntos.

“Nossa intenção é cantar o amor e conectar pessoas nessa frequência que acreditamos e gostamos. E o espetáculo é todo sobre o amor, nossa visão sobre ele e as músicas que escolhemos para elucidá-lo. Tudo muito leve, informal, para rir e se emocionar com momentos profundos, que fazem parte da vida de qualquer pessoa e que conduzirá o público até um final muito sensível também”, Igor Rickli.

“Esperamos compartilhar um pouco do amor que acreditamos; desde o amor romântico até o amor essencial, que acreditamos como força propulsora de transformação. Essa é a nossa filosofia”, Aline Wirley.

A premissa principal do projeto é entreter e emocionar ao levar as pessoas para uma jornada irreverente e inteligente pelos altos e baixos dos relacionamentos, com seus dilemas e delícias. E toda experiência será embalada por diferentes gêneros musicais para contar, de forma leve e bem-humorada, diversas nuances do amor – com um repertório nacional que marcou várias gerações nas vozes de Marisa Monte, Alcione, Geraldo Azevedo, Sandy e Júnior. Claudinho & Buchecha, Zezé di Camargo e Luciano, entre outros intérpretes. Um tributo ao amor e à boa música, o figurino do musical foi criado exclusivamente pela LINI BRAZIL e a temporada, que estreia hoje, às 21h, segue em cartaz toda quinta, às 21h.

Ficha Técnica

Direção: Pedro Brício

Direção Musical: Danilo Timm

Produção Geral: Farol Produções

Figurino: Gaju / LINI BRAZIL

Cenário: Tuca Mariana

Direção de movimento: Raquel Karro

Iluminação: Paulinho Medeiros

É o Amor

Data: Estreia 12 de junho (quarta)

Toda quinta, 21h

Local: Teatro Procópio Ferreira

Endereço: Rua Augusta, 2823 – Cerqueira César

Acessibilidade, ar condicionado

Classificação etária: Livre

Bilheteria oficial – sem cobrança de taxa: de terça a domingo, das 14h às 19h ou até o início da sessão, caso tenha espetáculo na data

Bilheteria online:

Sympla: bileto.sympla.com.br

Sampa Ingressos www.sampaingressos.com.br

Preço: 90,00 (inteira) e 45,00 (meia entrada)

Preço para 12 de Junho: 110,00 (inteira) e 55,00 (meia entrada)