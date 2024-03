Alice no País das Trevas chega quinta (21) nos cinemas

Nesta quinta-feira, dia 21 de março, chega exclusivamente aos cinemas o filme de terror ALICE NO PAÍS DAS TREVAS (Alice In Terrorland), produção inglesa inspirada na famosa obra infantil mais conhecida de Charles Lutwidge Dodgson, publicada a 4 de julho de 1865 sob o pseudônimo de Lewis Carroll, com distribuição da A2 Filmes.

Chegando com cópias dublada e legendada, o filme estreia nos cinemas de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Goiás, Pernambuco, Paraná, Paraíba, Sergipe, Espírito Santo, Ceará, Santa Catarina, Pará, Distrito Federal, Mato Grosso, Amazonas, Alagoas, Maranhão e Piauí.

Com direção e roteiro de Richard John Taylor (“A Cor da Vingança”, “A Caçadora de Auschwitz” e “A Outra Face de Dorian Gray”), o filme conta a história de uma adolescente que sofreu uma grande perda familiar há pouco tempo vai morar com a tia em uma casa isolada na floresta, sem saber que forças sinistras estão à espreita.

ALICE NO PAÍS DAS TREVAS

Reino Unido | 2023 | 77 min. | Terror – Fantasia | 14 anos

Título Original: Alice in Terrorland

Direção: Richard John Taylor

Roteiro: Richard John Taylor

Elenco: Rula Lenska, Steve Wraith, Lizzy Willis, Triana Terry, Leone Kessel, Lacey Bond

Distribuição: A2 Filmes

Sinopse: Depois da trágica morte de seus pais, a jovem Alice sua tia idosa em um palacete de sua família, um local chamado Wonderland. No entanto, eventos cada vez mais misteriosos e inesperados começam a se desenrolar ali, ao mesmo tempo em que Alice conhece uma porção de personagens estranhos que vivem na mansão. Em pouco tempo, a jovem percebe que o terror está apenas começando.