Alfredo Scaff  Filho lança candidatura para Presidência da OAB-SP

O advogado Alfredo Scaff Filho oficializou sua candidatura à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo no sábado, dia 26 de outubro, em encontro realizado no Clube Nacional (SP).

Com o compromisso de colocar o advogado no centro das decisões e garantir que a Ordem dos Advogados do Brasil recupere o prestígio e a relevância que merece, Scaff Filho disputa o cargo junto de sua vice, a advogada Maristela Basso.

De acordo com o candidato, a Chapa Nova Ordem 33 propõe uma série de ações inovadoras para melhorar as condições de trabalho, com foco em transparência, inovação e inclusão. “Nossas propostas visam atender às principais demandas da classe. Tenho sido enfático em defender uma gestão de portas abertas, com lideranças fortes e bem articuladas, mas essencialmente empáticas e acessíveis. Já nos primeiros 100 dias de atuação, queremos ter uma auditoria que demonstre exatamente nossos recursos, possibilidades e ambiente de governança”, ressalta Alfredo Scaff.

Plano de ações em destaque

Alfredo Scaff Filho e sua equipe irão trabalhar para implementar iniciativas de impacto real na vida dos advogados, empenhados em focar nas principais dores da classe. Entre as principais propostas da chapa, destacam-se:

Transparência e renovação

Auditoria completa da OAB-SP para garantir que os recursos estão sendo bem aplicados.

Reavaliação de práticas: eliminar cargos cronificados e renovar a gestão.

Apoio e modernização para jovens advogados

Inclusão na governança: incentivar a participação ativa de jovens advogados.

Uso de redes sociais: modernizar o Código de Ética para facilitar a captação de clientes por parte dos advogados.

Formação contínua: ter bolsas e cursos online gratuitos pela ESA, inclusive para terceira idade, com temas em voga, como IA.

Reposicionamento da OAB-SP

Protagonismo em questões sociais: retomar a liderança da OAB nas discussões de direitos humanos e justiça.

Estagiários: integrar estagiários em assistência judiciária, gerando experiência prática e mais oportunidades futuras.

Iniciativas para mulheres advogadas: assistência jurídica e plano de saúde acessível.

Assistência médica e Hospital do Advogado

Plano de saúde: diminuir em 50% o valor do plano de saúde para os colegas e seus dependentes, bem como garantir o acesso livre a qualquer outro plano diretamente pelo advogado sem intermediários.

Criação de um hospital exclusivo: garantir atendimento médico de excelência para advogados, com foco no bem-estar e saúde integral da categoria, oferecendo serviços especializados e suporte acessível.

Apoio financeiro

Crédito: criar, em parceria com uma grande instituição financeira, um cartão OAB e uma linha de crédito especial para os novos talentos iniciarem suas atividades.

“Nossa Chapa representa a renovação, pois iremos transformar para melhorar em todas as frentes, desde a governança à comunicação, com priorização dos profissionais, além do impulsionamento dos jovens e atualização dos sêniores. Iremos restabelecer a importância da OAB perante a sociedade e seus associados. Queremos devolver o prestígio que ela merece, colocando o advogado como protagonista e construindo uma ordem mais justa, acessível e preparada para os desafios do futuro,” destaca.

Sobre Alfredo Scaff Filho

Formado em Direito pela PUCCAMP, com especialização em Negotiation Business International e Liderança em Harvard e Inglês na NESE (MA, USA). Como advogado, teve passagens pela OAB, CETESB, DECAP e Casa Civil. Como docente, lecionou na UNIP, OAB/SP (curso preparatório) e FAAP. Preside o BAC (Brazil America Council), na Flórida, conselho que incentiva o diálogo entre empresários e líderes políticos nos EUA e no Brasil.É autor do Projeto de Lei 1.123/2022, que visa reformular o Estatuto da Advocacia e introduzir eleições diretas para a OAB nacional.

A eleição para presidente da OAB-SP ocorrerá de forma on-line, no próximo dia 21 de novembr