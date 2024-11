Alexandre de Moraes enviará inquérito à PGR sobre suposta tentativa de golpe de Estado nesta terça (26)

No contexto jurídico brasileiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prepara-se para remeter à Procuradoria-Geral da República (PGR) o relatório do inquérito relacionado a uma suposta tentativa de golpe de Estado, datada de 2022. O envio está programado para ocorrer nesta terça-feira (26), após um atraso na previsão inicial, que apontava para uma possível entrega na segunda-feira anterior.

Desde que recebeu o documento na última quinta-feira (21), o ministro Moraes tem dedicado tempo à análise das conclusões da Polícia Federal. O relatório incrimina o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de outras 36 pessoas, em um caso que ainda permanece sob sigilo. A expectativa sobre quando os documentos serão divulgados publicamente ainda depende da decisão de Moraes.

A PGR, ao receber o inquérito da Polícia Federal, terá a tarefa de avaliar detalhadamente o material antes de decidir sobre os próximos passos da investigação em relação aos indiciados. Entretanto, qualquer transformação do relatório em denúncia formal deverá ocorrer apenas a partir de fevereiro de 2025. Este prazo se justifica pelo extenso conteúdo do relatório, que ultrapassa 800 páginas, e pela proximidade com o recesso de fim de ano, que naturalmente desacelera os procedimentos judiciais.

De acordo com informações obtidas pelo g1 junto a integrantes da PGR, a análise cuidadosa e minuciosa será fundamental para a continuidade do processo. A sociedade aguarda desdobramentos futuros com grande expectativa e atenção às decisões que serão tomadas pelas autoridades competentes.