Alexandre Barsotti é o novo CCO da Vicar, promotora da Stock Car

Promotora das principais competições a motor da América Latina, incluindo a Stock Car Pro Series, a Vicar anunciou nesta quarta-feira (28/02) a contratação do executivo Alexandre Barsotti para o cargo de Chief Commercial Officer (CCO), trabalhando sob o comando do CEO Fernando Julianelli. O anúncio foi feito em um momento especial: na semana da estreia da temporada 2024 da Stock Car, que retorna à pista com muitas novidades no campo desportivo e mercadológico.

Barsotti, 53 anos, chega para ocupar uma posição-chave nos planos de expansão da Vicar, com a missão de ampliar o portfólio de parceiros e aprimorar a plataforma comercial por meio de projetos voltados para segmentos importantes na estratégia da empresa.

Formado em Propaganda e Marketing pela FIAM (Faculdades Integradas Alcântara Machado) e MBA em Marketing pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), Barsotti conta mais de 33 anos de carreira nas áreas comercial, marketing e eventos.

Neste período, o executivo foi responsável pela implantação, desenvolvimento e gestão de negócios para alguns dos principais grupos de comunicação do Brasil, como Bandeirantes, Jovem Pan e Editora Globo (todas as revistas), entre outros.

“Conheci o Alê quando eu era CMO da Mitsubishi e ele atendia grandes agências e anunciantes para o Grupo Bandeirantes. Fizemos vários projetos juntos, que foram muito bem-sucedidos. Agora, com a chegada dele, estou certo de que vamos gerar novos cases para plataformas que já são espetaculares, como a Stock Car”, disse Fernando Julianelli.

“Sempre me chamou a atenção o dinamismo e o potencial de crescimento do marketing esportivo no Brasil. E a oportunidade de liderar projetos em uma empresa como a Vicar, sempre antenada em novas ideias e soluções, te proporciona condições de oferecer aos clientes propriedades exclusivas e eficientes. Por isso tudo, como profissional, fiquei muito feliz com essa oportunidade”, comentou Alexandre Barsotti.

“Grid” com mais de 200 marcas – Somente na Stock Car, a Vicar administra em ecossistema com mais de 200 marcas, distribuídas entre o próprio evento (30 patrocinadores) e as equipes competidoras. Para 2024, na Stock Car, a Vicar anunciou novos acordos de patrocínio importantes, como o da norte-americana Lucas Oil e Hipper Freios. Novos anúncios serão feitos nesta semana, até a estreia da categoria, agendada com corridas no sábado e domingo no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia.

A Vicar também promove as categorias Stock Series, Turismo Nacional, BRB Fórmula 4 Credenciada pela FIA (Federação Internacional do Automóvel), TCR Brasil e TCR South America. A Stock Car é a primeira competição automobilística brasileira a superar a marca de R$ 1,5 bilhão de retorno de mídia, sendo também líder no segmento B2B no segmento de marketing esportivo. Suas corridas são transmitidas para mais de 100 países.