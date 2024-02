Alex Manente cobra informações do Ministério da Saúde sobre o surto epidêmico de dengue no Brasil

O deputado federa Alex Manente (Cidadania-SP) apresentou nesta terça-feira (20) requerimento de informação ao Ministério da Saúde sobre o surto epidêmico de dengue que o Brasil está enfrentando. Dentre os questionamentos o parlamentar quer saber qual é a situação atual da epidemia de dengue no Brasil em termos de número de casos, regiões mais afetadas e tendências recentes e circulação dos sorotipos da doença.

Alex Manente também quer saber os motivos de o ano de 2024 correr o risco de se tornar o pior ano na série histórica da dengue, superando todos os recordes registrados, quais são os principais fatores que contribuíram para o aumento dos casos de dengue no país recentemente e se há alguma previsão, de conhecimento dos técnicos da Pasta da Saúde, sobre o possível surto de dengue no país.

Além disso, Manente questionou os motivos de ainda não ter caracterizado, sob os critérios da Pasta da Saúde, situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional por dengue e qual o limite endêmico considerado esperado ou dentro da normalidade para cada região.

“A situação atual em nosso país exige muita atenção e resposta rápida, coordenada e eficiente das autoridades de saúde em decorrência da explosão de casos de dengue. Os serviços de saúde estão ficando sobrecarregados e evidencia-se que os aspectos epidêmicos do Aedes aegypti encontraram no Brasil e no mundo contemporâneo condições socioambientais favoráveis para sua rápida expansão”, afirmou Manente.

“É perigoso ficar atribuindo o aumento de casos só à questão do aquecimento global, pois tira o compromisso de cada um, do poder público e da sociedade, de aderir aos cuidados que são importantes, que é a eliminação dos criadouros”, concluiu o parlamentar.