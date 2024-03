Alesp celebra os 150 anos da imigração italiana

Os 150 anos da imigração italiana no Brasil foram celebrados, nesta segunda-feira (11), em uma Sessão Solene realizada no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O evento carregado de simbolismo e emoção contou com a presença do presidente da Casa, André do Prado (PL), e do deputado e proponente da homenagem Paulo Fiorilo (PT), coordenador da Frente Parlamentar Ítalo-brasileira. Outros parlamentares e diversas autoridades brasileiras e estrangeiras também participaram. O parlamento italiano enviou uma missão de deputados a São Paulo e todos acompanharam o encontro que celebrou uma rica história de perseverança, união e sucesso.

De acordo com dados da Embaixada da Itália no Brasil, cerca de 13 milhões de descendentes vivem atualmente apenas no estado de São Paulo, uma das maiores comunidades no mundo. O ano de 2024 é especialmente importante para ambos os países, já que o Brasil é o atual líder do G20, grupo formado pelas maiores economias do planeta, além das Uniões Europeia e Africana. A Itália, por sua vez, assumiu em janeiro a presidência rotativa do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo.

“Para nós, aqui na Assembleia, é um momento histórico. Temos muito a comemorar e agradecer por tudo que o povo italiano fez para o nosso país em vários aspectos. São 150 anos de parceria e integração nas áreas econômica, cultural e agrícola, por exemplo. Temos também uma identidade muito grande com os italianos”, afirmou o presidente do Parlamento Paulista. “Esse fluxo de sonhadores e trabalhadores incansáveis e visionários desembarcou em nossas terras trazendo consigo não apenas bagagens, mas também um rico legado cultural, valores e uma determinação inabalável. Esses imigrantes italianos moldaram não apenas a paisagem geográfica do Brasil, mas também a nossa identidade nacional. Desde o primeiro momento, eles demonstraram coragem e resiliência para enfrentar os desafios de um novo mundo”, completou André do Prado, em sua fala de abertura.

O deputado proponente da homenagem lembrou da importante integração entre os dois povos em um século e meio de história. “É essencial destacar a parceria entre os Legislativos, o fortalecimento de nossas relações. A cooperação entre os nossos parlamentos é fundamental para promover o diálogo, a troca de experiências e o desenvolvimento de políticas públicas que fortaleçam os laços entre o Brasil e a Itália. A Frente Parlamentar Ítalo-brasileira é um elo importante que une os nossos países e trabalha em prol dessas relações bilaterais”, apontou Fiorilo. “Somente nesta segunda-feira, fizemos três mesas de debates com os deputados italianos que visitaram o Parlamento Paulista”, informou ele.

Troca de experiências

O deputado Eduardo Suplicy (PT) reforçou o caráter construtivo do evento e a sua importância para o futuro. “Estamos vendo muitos descendentes de italianos aqui e eu sou um deles. Como Eduardo Matarazzo Suplicy, sendo Matarazzo uma família que veio do Sul da Itália. Nesta segunda-feira, tivemos encontros muito positivos com os parlamentares italianos que estão nos visitando. Inclusive, trocamos ideias sobre diversos projetos, como o da Renda Básica de Cidadania, que poderão ser implementados tanto no Brasil quanto na Itália. Temos muito que aprender com a experiência italiana e vice-versa”, disse.

O colega Barros Munhoz (PSDB) considerou fundamental essa valorização da memória. Lucas Bove (PL), em sua participação, ressaltou que os italianos vieram buscar uma vida melhor e que, como consequência disso, acabaram melhorando a vida dos brasileiros. Também participaram os deputados Mauro Bragato (PSDB) e Donato (PT). Aldo Rebelo, secretário municipal de Relações Internacionais, representou o prefeito da Capital, Ricardo Nunes.

Colaboração

O cônsul geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, comentou sobre a hospitalidade da Alesp e se disse muito emocionado com a homenagem. “Quero agradecer, de coração, a extraordinária generosidade com que o Brasil acolheu os nossos imigrantes, que vieram em busca de um futuro melhor. Eles são os melhores embaixadores da Itália por terem trazido para cá a cultura e a capacidade de empreender. Penso que o Brasil e a Itália são grandes exemplos de integração e que isso deve sempre ser alimentado. Temos um exemplo de integração muito consolidada”, comentou o cônsul. “Eventos como esse, além de outros que acontecerão ao longo do ano, não só recordam o passado, mas constroem o futuro. A visita dos parlamentares italianos aqui trata justamente disso. Temos uma agenda importante em São Paulo para estimular a colaboração econômica e de inovação. Este será um ano que trará resultados importantes”, celebrou Fornara.

O deputado italiano Salvatore Caiata subiu à tribuna para ressaltar o amor que os descendentes que vivem no Brasil mantêm pela pátria de origem de suas famílias. “São 150 anos de história de pessoas que vieram com o coração cheio de esperança para uma terra hospitaleira. E essa terra lhes deu oportunidades. São 150 anos de imigração e de integração. Devo agradecer porque essas pessoas conservaram em seus corações o respeito e o amor pela pátria italiana, conservando valores e tradições”, disse.

O colega deputado Fabio Porta lembrou da força das duas nações no mapa global. “O Brasil e a Itália têm uma liderança mundial muito importante”, considerou ele, também apontando para a importância do papel das mulheres em toda essa trajetória.

Novas gerações

Representando a nova geração de imigrantes que chegaram ao Brasil mais recentemente, Giullia Lupo, vinda da região da Toscana há 7 anos, subiu à tribuna para fazer uma dupla declaração de amor. Formada em Linguagem de Mídia, com especialização em cinema e teatro, ela atua com street art e encontrou em São Paulo um campo aberto para se surpreender e empreender.

“Esse país me acolheu calorosamente e abriu suas portas para que eu construísse a carreira profissional que desejava. Ao longo desses anos, realizei projetos incríveis, conheci muitas pessoas e, entre elas, o meu marido Matheus, com quem comecei uma nova família”, contou. “Hoje, entendo que as raízes podem ser transplantadas para novas terras sem perder a sua vitalidade. Faço parte da nova geração de imigrantes italianos aqui no Brasil e nós não esqueceremos o quanto as antigas gerações lutaram para ter a sua liberdade e manter viva as tradições. Itália, a tua memória sempre fará parte de mim; assim como o Brasil, que agora eu chamo de casa”, declarou Giullia, emocionada.