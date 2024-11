Alesp aprova projeto de lei para banir celulares em escolas de SP

A recente decisão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) de aprovar o projeto de lei que bane o uso de celulares em instituições de ensino do estado gerou apoio e preocupações entre as escolas privadas. A medida, que aguarda sanção do governador Tarcísio de Freitas, tem como objetivo principal aumentar a interação entre os alunos e melhorar a dedicação aos estudos.

José Antonio Figueiredo Antiório, diretor do Colégio Padre Anchieta e presidente do Sieeesp, destaca que muitas escolas já têm implementado a eliminação gradual do celular com resultados positivos. Ele observa que a falta de interação social é uma das questões mais críticas que a proibição pode ajudar a resolver. Contudo, a implementação precisa de consenso entre escola, família e alunos para ser eficaz.

Enquanto algumas instituições, como a Camino School, já proíbem o celular desde 2020 e observam benefícios claros na socialização e foco dos alunos, outras estão cautelosas quanto à forma de execução da lei. Daniel Helene, da Escola Vera Cruz, aponta que a proibição não deve ser vista apenas como um problema escolar, mas sim uma questão social mais ampla.

Por outro lado, Wagner Borja da Escola Nossa Senhora das Graças ressalta que a tecnologia continua sendo uma ferramenta pedagógica valiosa quando utilizada sob orientação apropriada. Entretanto, há preocupações sobre a falta de diretrizes práticas no projeto de lei e sobrecarregar as escolas com sua implementação.

Claudia Tricate do Colégio Magno alerta para os desafios inerentes à proibição generalizada. Ana Cristina Dunker da Carandá Educação complementa que é essencial regulamentar o uso das redes sociais para jovens. A reflexão conjunta da sociedade sobre o uso consciente dos celulares é vital para maximizar os benefícios desta nova legislação.